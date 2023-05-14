Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 15/5 - 22/5, 3 con giáp được ghi danh trong sổ Nam Tào, Thần Phật sủng ái sớm phát tài, sở hữu tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 19:57

Khó khăn mãi rồi cũng qua, từ ngày 15/5 - 22/5, 3 con giáp này sẽ thoát khỏi vận đen. Đường tài lộc từ đây tốt đẹp hơn, bắt đầu tích lũy được nhiều của cải.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có đủ khả năng để đối phó với tất cả các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân nơi thương trường. Người tuổi này cũng đặc biệt siêng năng, khéo léo và đào hoa. Họ có lý trí cao và tinh thần trách nhiệm đáng học hỏi. Vận trình làm ăn và sự nghiệp của con giáp này thường vững chắc.

Nếu có khó khăn cũng chỉ là nhất thời. Theo tử vi, từ ngày 15/5 - 22/5, cuộc sống của người tuổi Dần sẽ bước sang một trang mới trở nên ngọt ngào hơn. Con giáp này có được nhiều may mắn hơn, mọi vận đen lùi lại phía sau. Họ sẽ từng bước thăng hoa và kiếm được nhiều tiền đủ để chi tiêu mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 15/5 - 22/5, 3 con giáp được ghi danh trong sổ Nam Tào, Thần Phật sủng ái sớm phát tài, sở hữu tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vốn tính thật thà, chính trực lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu dù ở hoàn cảnh nào cũng cố gắng hết sức để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, người tuổi này cũng thường gặp được những người bạn hiền lành, tốt tính và có nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi cho biết, từ ngày 15/5 - 22/5, người tuổi Dậu sẽ thoát khỏi ngày tháng xui xẻo. May mắn kéo tới ùn ùn, tài lộc kéo nhau chảy vào nhà tuổi Dậu. Những người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng. Những người làm kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Từ thời điểm này trở đi cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của Dậu đều có nhiều đột phá theo chiều hướng tích cực.

Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 15/5 - 22/5, 3 con giáp được ghi danh trong sổ Nam Tào, Thần Phật sủng ái sớm phát tài, sở hữu tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nghiêm túc, tỉ mỉ và luôn nỗ lực trong công việc. Con giáp này làm việc gì cũng hiệu quả và nhanh nhạy với thị trường. Ở hiền gặp lành, cuộc sống của người tuổi Mùi thường gặp nhiều điều tốt lành, có của ăn của để. Từ nhỏ họ đã được nhiều người yêu mến. Tất nhiên trong cuộc sống có những lúc khó tránh khỏi khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của mình Mùi sẽ vượt qua tất cả.

Từ ngày 15/5 - 22/5 là lúc mà Mùi vượt qua hết mọi khó khăn. Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vươn xa trong thời gian này. Tử vi dự báo, tuổi Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào hơn. Đặc biệt, thu nhập của con giáp này tăng vọt giúp Mùi tích lũy được nhiều tiền cho những dự định tương lai.

Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 15/5 - 22/5, 3 con giáp được ghi danh trong sổ Nam Tào, Thần Phật sủng ái sớm phát tài, sở hữu tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chia tay nghèo khó, kể từ 20h ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, phước lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Chia tay nghèo khó, kể từ 20h ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, phước lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Kể từ 20h ngày 10/5/2023, 3 con giáp rất may mắn sẽ bắt đầu với nhiều điều tốt đẹp cũng như cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/5/2023 tu vi hang ngay tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tử vi giữa tháng 5 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng