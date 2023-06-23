Trúng số độc đắc vào cuối tuần này (24/6 - 25/6), 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, rũ bùn đứng dậy, nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 07:20

Tử vi dự đoán top 3 con giáp sẽ có cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu thả ga khi sang 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp tử tế, chân thành và chi tiêu cực kỳ khoa học. Nếu người khác sẵn tiền mà tiêu xài hoang phí thì con giáp này luôn biết điểm dừng, biết cách đầu tư khôn ngoan nên cuộc đời họ ngập trong bạc tiền.

Trong thời gian 2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Hợi sẽ mở ra trang mới cuộc đời. Không chỉ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mắt, tiền tài phủ phê Hợi còn có cơ hội thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Từ đây, Hợi chỉ cần an nhàn hưởng phúc, ngồi chơi hốt bạc.

Trúng số độc đắc vào cuối tuần này (24/6 - 25/6), 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, rũ bùn đứng dậy, nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất khéo léo, nhạy bén với vấn đề tiền bạc. Họ luôn cố gắng kiếm tiền, biết cách quản lý tài chính và đầu tư thích hợp vì thế hậu vận càng ngày càng giàu có, đầy đủ. Bước qua đêm nay thì người tuổi Tý được cấp trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ cho nên ngày càng đạt nhiều thành công.

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, họ có cơ hội để phát triển tài năng, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần này, vận công danh của tuổi Tý sẽ đỏ như son, giúp con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn dư dả để mua nhà, sắm xe, thoải mái tiêu pha.

Trúng số độc đắc vào cuối tuần này (24/6 - 25/6), 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, rũ bùn đứng dậy, nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, chịu khó, cố gắng không ngừng khi gặp khó khăn với mong muốn một cuộc sống đủ đầy về sau. Họ đều tự mình nỗ lực, tự lập và có nền tảng vững chắc cho gia đình và người thân.

Theo tử vi, dù có thăng trầm thế nào thì sang thời gian 2 ngày cuối tuần này là con giáp tuổi Mùi sẽ đầy bạc tiền đến khó tin và may mắn liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Họ còn được quý nhân đưa đường dẫn lối, tìm ra hướng đi tươi sáng, bạc tiền cũng từ đó mà dồi dào thêm. Khổ tận cam lai, tuổi Mùi chỉ cần giữ tâm thế tốt nhất thì chuyện tốt ắt sẽ đến sớm thôi.

Trúng số độc đắc vào cuối tuần này (24/6 - 25/6), 3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, rũ bùn đứng dậy, nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

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