Trúng số độc đắc trong 5 ngày tới (3/5 - 7/5), 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 17:50

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong 5 ngày tới không?

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 5 ngày tới, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên thời gian tới của những chú Chuột sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Trúng số độc đắc trong 5 ngày tới (3/5 - 7/5), 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, trong 5 ngày tới, những chú Khỉ là con giáp may mắn có nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội đổi đời, đầu tư làm ăn kinh doanh trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ giữ chức vụ lớn, tiếng nói được nhiều người nể phục.

Trúng số độc đắc trong 5 ngày tới (3/5 - 7/5), 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Những khó khăn vất vả đã qua, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ trong 5 ngày tới. Nói chung bạn sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền bạc đều đủ đầy không lo thiếu trước hụt sau. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui cực lớn trong thời điểm này.

Trúng số độc đắc trong 5 ngày tới (3/5 - 7/5), 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

Sách tử vi con giáp có nói, top con giáp may mắn này sẽ đổi đời sau một đêm, tiền ùa vào nhà, giàu sang vô đối trong 12 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tới tử vi hôm nay tử vi tháng 5 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi 2 tháng tới

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 25 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 30 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 33 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 40 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 51 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn