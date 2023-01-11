Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 11/01/2023 05:28

May mắn bất ngờ kéo đến với 3 con giáp này. Chỉ cần biết tận dụng thời cơ chắc chắn sẽ mang đến nguồn vốn lớn sau 16h30 chiều nay.

Tuổi Thân

Sau 16h30 chiều nay, người tuổi Thân hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhiều tin vui tài lộc. Con giáp này sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Theo tử vi, đây chính là lúc mà Thần Tài xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Thân. Được hưởng vía của Thần Tài nên con giáp này kiếm được bộn tiền, hứa hẹn còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, sau 16h30 chiều nay chính là thời điểm vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên con giáp này sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Cứ thế mà làm giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ. Đường tình duyên của Tỵ cũng tốt đẹp hơn người. Người còn độc thân, vận đào hoa khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Số trời đã định, sau 16h30 chiều nay chính là thời điểm lộc lá vượng phát, Dần làm gì cũng hái ra tiền. Chẳng những trả sạch nợ nần, con giáp giàu sang này còn thăng tiến cực nhanh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục.

Dần sẽ có vận trình tài lộc tươi sáng vô cùng, nhờ sự hào sảng, hòa đồng. Họ mở rộng được mối quan hệ xã hội, kết giao nhiều mối nhân duyên tốt. Những người bạn mới, đối tác mới sẽ mang đến nhiều cơ may tài vận, thậm chí còn trực tiếp dẫn lộc chảy về túi của con giáp này.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ ngày 6/1/2023 trở đi: TOP 3 con giáp nhận nhiều lộc trời, Thần Tài thiên vị, ngập ngụa tiền vàng, phú quý nhân mười

Từ ngày 6/1/2023 trở đi: TOP 3 con giáp nhận nhiều lộc trời, Thần Tài thiên vị, ngập ngụa tiền vàng, phú quý nhân mười

Tử vi có nói, từ ngày 6/1/2023 trở đi, 3 con giáp không cần lo về vấn đề tiền bạc, vì túi cứ vơi là lại đầy. Khả năng mua nhà lầu sắm xe xịn, giàu sang chạm nóc trong năm mới này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi ngày 11/1/2023 tu vi 12 con giap 11/1/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 16 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 16 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp