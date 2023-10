Tuổi Mão

Mão rất tham vọng và đã quyết tâm đạt được điều gì đó trong sự nghiệp từ khi còn trẻ, công thêm tích cách dám nghĩ dám làm nên sẽ sớm thành công. Mão sinh ra vốn thông minh hơn người, chính bởi vậy Mão sẽ vượt qua hết những cản trở, chướng ngại vật để đặt chân đến đỉnh vinh quang một cách dễ dàng.

Theo tử vi, liên tiếp 3 ngày tới, tuổi Mão gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát. Có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.