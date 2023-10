Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 17h30 chiều ngày 8/10/2022, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão vào 17h30 chiều ngày 8/10/2022 khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.