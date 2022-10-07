Bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất trong mọi việc mình làm. Sự chăm chỉ và ý chí của bạn sẽ được đền đáp trong thời điểm tài vận này. Chỉ cần thêm một chút tự tin và lạc quan nữa thôi, bạn nhất định sẽ thành công, đủ khả năng và nhận được nhiều hỗ trợ để giải quyết, xử lý mọi vấn đề.

Bước vào 17h30 chiều ngày 8/10/2022, những người cầm tinh con Hổ sẽ có khoảng thời gian trên cả tuyệt vời khi mọi dự án, kế hoạch trong công việc đều diễn ra trôi chảy và vô cùng thuận lợi. Bạn vốn nổi tiếng tham vọng và rất cạnh tranh.

Thời gian tới, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, tuy gặp khó khăn nhưng bản mệnh vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Bên cạnh đó, bạn cũng có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc đảm nhận những vai trò quan trọng tại nơi làm việc.

Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 17h30 chiều ngày 8/10/2022, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão vào 17h30 chiều ngày 8/10/2022 khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.