Trong ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', số đỏ nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 10:50

Vận may đến tới tấp sẽ giúp 3 con giáp may mắn này đạt được những thành công hơn người trong ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch.

Tuổi Tuất

Trong ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Trong ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', số đỏ nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Mùi đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Bước sang ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch, người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn.

Trong ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', số đỏ nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những ngày gần đây, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, trong ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Thân nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Trong ngày 28, 29, 30 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', số đỏ nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày tới (13/6 - 17/6): 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số từ đây bước sang trang mới rực rỡ huy hoàng

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Tử vi có dự báo, trong 5 ngày tới là thời kì phát tài - đổi vận của 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

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