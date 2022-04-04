Trong 7 ngày đầu tháng 3 âm lịch, được Thần Tài mang ánh sáng soi chiếu vận mệnh, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tình duyên viên mãn, chuyện hỷ kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 18:38

Trong 7 ngày đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền của dồi dào, vận trình rực rỡ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tỵ trong 7 ngày đầu tháng 3 âm lịch vận trình lên hương, tiền tài vụt sáng. Con giáp có những cơ hội hợp tác, làm ăn triển vọng tạo điều kiện cho bạn chứng minh năng lực của mình. Bản mệnh sẽ hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do thành công từ các mối làm ăn này mang lại. Vì vậy, bản mệnh hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu nhé.

Mối quan hệ giữa con giáp và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ để tìm ra phương án giải quyết. Nhờ thế mà mọi việc đều rất bình yên, tình cảm gia đình cũng ngày càng bền chặt.

con giaop may man 1
Người tuổi Tỵ trong 7 ngày đầu tháng 3 âm lịch vận trình lên hương, tiền tài vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất vận trình hanh thông, tài lộc rực sáng. Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ, bản mệnh có được thành công mà bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Con đường tài lộc cũng vì thế mà trở nên thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng, con giáp đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí, mà hãy tiết kiệm cho những dự định mai sai, để tiền đẻ ra tiền.

Tình cảm như ý, con giáp may mắn đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp bạn thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

con giaop may man 2
Trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất vận trình hanh thông, tài lộc rực sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 7 ngày đầu tháng 3 âm lịch, người tuổi Dần làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Những người làm kinh doanh dễ dàng tìm được những cơ hội làm ăn tốt cho công việc của mình. Đối với người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ những biểu hiện xuất sắc khi làm việc.

Con đường tài lộc phát đạt. Thần Tài mang tới cho con giáp này khá nhiều tin vui liên quan tới bạc tiền. Trong một số trường hợp, con giáp sẽ thắng  lớn trong các trò chơi may rủi hay được ai đó biếu tặng tài lộc. Con giáp hãy sử dụng chúng thật tốt nhé.

con giaop may man 3
Trong 7 ngày đầu tháng 3 âm lịch, người tuổi Dần làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

* Bài biết chỉ mang tính tham khỏa.

Tử vi 11 ngày tới: Hồng phúc tề thiên, Thần tiên độ mạng, 3 con giáp sự nghiệp phát triển, tiền tài dư dả, may mắn đầy nhà, tha hồ tận hưởng

Tử vi 11 ngày tới: Hồng phúc tề thiên, Thần tiên độ mạng, 3 con giáp sự nghiệp phát triển, tiền tài dư dả, may mắn đầy nhà, tha hồ tận hưởng

Tử vi 11 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, vận trình hanh thông, tài lộc dư dả, tha hồ chi tiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 10 ngày đầu tháng âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 59 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn