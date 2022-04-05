Trong 5 ngày (6/3 - 10/3) âm lịch, Thần linh độ mạng, 3 con giáp cải số đổi vận, phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, hỷ sự liên tiếp kéo đến tận ngõ nhà

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 11:33

Trong 5 ngày (6/3 - 10/3) âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đủ đầy, sống trong giàu sang, vượng phát.

Tuồi Dậu

Người tuổi Dậu trong vòng 5 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc phát triển. Con giáp luôn chăm chỉ, giản dị và kiên định với những quyết định của mình. Vì vậy, không có gì lạ khi Dậu thường có được thành công từ rất sớm so với những người cùng thời. Trong thời gian này, con giá đạt tới ngưỡng cửa vinh quang mới trong sự nghiệp. Được quý nhân phù trợ, bản mệnh có cơ hội học hỏi thêm kỹ năng, kinh nghiệm cho mai sau.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn khá êm đềm. Bạn và nửa kia luôn đồng hành cùng nhau trong mọi khó khăn của cuộc sống. Người độc thân muốn tập trung vào sự nghiệp trước mới tính chuyện tình cảm.

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Người tuổi Dậu trong vòng 5 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc phát triển. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong vòng 5 ngày tới của tháng 3 âm lịch, người tuổi Mùi tài lộc hanh thông, muốn gì được nấy. Được Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

Đây là thời điểm vận may của con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, dù gặp khó khăn đến mức nào cũng có thể vượt qua. Vì vậy, con giáp hãy tận dụng mọi thời cơ có thể để phất lên giàu có.

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Trong vòng 5 ngày tới của tháng 3 âm lịch, người tuổi Mùi tài lộc hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 5 ngày của tháng 3 âm lịch sắp tới, người tuổi Thân đón nhận nhiều may mắn trong vận mệnh. Con giáp tuy không có nhiều bứt phá nhưng vẫn đạt được thành quả nhất định. Trong thời điểm này, chỉ cần bản mệnh biết cố gắng làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì nhất định có thể lật ngược tình thế, phất lên giàu sang, phú quý.

Về mặt tình duyên, con giáp dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài.

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Trong 5 ngày của tháng 3 âm lịch sắp tới, người tuổi Thân đón nhận nhiều may mắn trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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