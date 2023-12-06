Trong 4 ngày cuối tuần (7/12 - 10/12), 3 con giáp ngồi không cũng sướng, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát tài cực lớn

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 07:06

Tử vi có nói, trong 4 ngày cuối tuần, những con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ.

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp tuổi Thân có tầm nhìn tốt hơn, khả năng tư duy và logic của họ tương đối mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Những người thuộc con giáp Khỉ luôn có thể dựa vào tầm nhìn chính xác của mình để làm cho công việc kinh doanh của họ phát đạt.

Trong 4 ngày cuối tuần, vận trình tài lộc của người tuổi Thân rủng rỉnh nếu đang làm công ăn lương thì con giáp tuổi Thân sẽ có khả năng tăng hiệu suất và lương bổng. Nếu họ có đầu óc kinh doanh thì họ sẽ làm ăn phát đạt, sẽ tiếp tục thương lượng được nhiều hợp tác lớn, tóm lại thì dù là con giáp làm việc hay kinh doanh thì họ cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Trong 4 ngày cuối tuần (7/12 - 10/12), 3 con giáp ngồi không cũng sướng, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát tài cực lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp Mão dồn hết tâm sức cho gia đình, họ cho rằng dù làm việc như thế nào, chỉ cần gia đình có cuộc sống tốt thì họ sẽ hạnh phúc. Bước sang 4 ngày cuối tuần, những người thuộc con giáp Mão phải dồn hết tâm sức cho công việc của mình vì tài vận của bạn có chuyển biến tốt.

Đây được xem là thời điểm thuận lợi cho bạn thuyên chuyển số mệnh. Chỉ cần làm việc thì nhất định sẽ thăng mấy bậc, tài lộc tăng vọt, nhất định kiếm được nhiều tiền, để gia đình hạnh phúc và vui vẻ.

Trong 4 ngày cuối tuần (7/12 - 10/12), 3 con giáp ngồi không cũng sướng, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát tài cực lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh tuổi Tuất giỏi giao tiếp và có vận số tốt suốt đời vì cung tài lộc là song sinh của cung phú quý nên người thuộc con giáp này chắc chắn sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn trong vài năm tới. Họ rất biết cách cư xử tử tế đối với mọi người và đối xử với mọi người một cách chân thành. Họ cũng có thể làm việc xuất sắc, với khí chất phi thường.

Người tuổi Tuất vận khí tăng vọt, ngày càng giàu có, sức khỏe dồi dào, làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong 4 ngày cuối tuần. Vận may của họ sẽ đến nên cuộc sống đại cát đại lợi, đạt được trong tương lai gần, nếu nắm bắt tốt sẽ thêm phú quý và may mắn cho gia đình.

Trong 4 ngày cuối tuần (7/12 - 10/12), 3 con giáp ngồi không cũng sướng, may mắn rợp trời, tài vận dư dôi, phát tài cực lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kết thúc năm 2023, đón năm 2024, 3 con giáp khởi khí khai lộc, làm gì cũng có tiền, công việc thăng hoa, phúc khí đề huề

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Tử vi chỉ rằng, trong năm 2024 tới đây, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

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