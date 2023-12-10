Trong 3 ngày đầu tuần (11/12 - 13/12), 3 con giáp GÁNH LỘC VỀ NHÀ, tiền đếm mỏi tay, phúc lộc nhân đôi, nghèo đến mấy cũng đổi đời

Trong vòng 3 ngày đầu tuần, những con giáp này có tài lộc dồi dào. Công việc của họ thuận lợi nên thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão được biết đến là những người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ mưu trí, nhanh nhẹn và có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Trong 3 ngày đầu tuần, nhiều cơ hội tốt đến với người tuổi Mão, đó có thể là một công việc hay chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì cũng nhận được công việc tốt, phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh cũng vượt qua khó khăn, làm ăn phát đạt, tất toán nợ nần. Mặt khác, người tuổi Mão cũng có vận đào hoa phơi phới.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có ngoại hình ưa nhìn, thích làm đẹp, thích thời trang. Họ mang tính cách thâm trầm, nói ít làm nhiều. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Dậu. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường xem xét, tính toán kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Trong vòng 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh. Được quý nhân giúp đỡ, họ thoát khỏi vận xui, đón tài lộc về đầy tay. Người tuổi này nhận được những cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp. Nếu con giáp này nắm bắt đúng cơ hội, sự nghiệp của họ sẽ khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Người tuổi Tý thường sở hữu năng lực nổi trội. Trong công việc, họ luôn là một trong những người có thành tích tốt nhất. Người tuổi này không chịu an phận thủ thường, nhiều khát vọng vươn lên. Trong 3 ngày đầu tuần tới đây, con giáp tuổi Tý được phúc tinh chiếu mệnh, có thể rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con giáp này được dự báo sẽ nhận được nhiều cơ hội mới trong công việc. Người làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được những khách hàng tiềm năng, chốt lời nhanh chóng. Trong khi đó, một số người tuổi Tý sẽ nhận thêm được cơ hội việc làm mới, thu về thành quả đáng mơ ước. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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