Trong 3 ngày cuối tuần (6/10 - 8/10), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 06:49

Dự đoán 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp sau sẽ có cơ hội đón nhiều vận may tài chính, dễ giàu sang sung túc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày cuối tuần, mọi phương diện cuộc sống của bạn đều có những bước chuyển đáng kể, nhờ vậy mà bạn có thêm niềm tin vào năm mới. Nhờ cát tinh Chính Ấn nâng đỡ, dù bạn có phạm phải sai lầm gì cũng sẽ có người chỉ bảo và hướng dẫn tận tình, giải quyết thay cho chứ không hề trách phạt. Cũng nhờ vậy, bạn thấy tinh thần hăng hái hơn và học được thêm nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Bên cạnh việc nghỉ ngơi thì thời gian này khá thích hợp để bản mệnh tiếp thu kiến thức mới nên cứ thoải mái trau dồi kỹ năng cho mình. Thậm chí con giáp này có thể theo đuổi sự nghiệp học hành lên cao hoặc bắt đầu ước mơ của riêng mình. Thủy sinh Mộc giúp không khí gia đình luôn đầm ấm và hòa hợp, mọi người quây quần bên nhau sau thời gian bận rộn trước đó. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn có thêm động lực.

Trong 3 ngày cuối tuần (6/10 - 8/10), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dự đoán 3 ngày cuối tuần, mọi việc của tuổi Ngọ đều thu về kết quả tốt đẹp. Dù là dự tính về công việc làm ăn hay học hành, tình cảm, bạn hãy cứ dũng cảm thực hiện chớ nên ngần ngại, bởi thành công là điều chắc chắn. Bản mệnh lên kế hoạch tương lai hoặc bắt tay vào một kế hoạch mới. Nếu cảm thấy còn điều gì lấn cấn, đừng ngại hỏi ý kiến hay xin lời khuyên từ những người đi trước, chắc chắn đối phương cũng sẽ vui vẻ và nhiệt tình chỉ bảo bạn thôi.

Chuyện tài lộc cũng không có gì đáng lo, bởi bạn đã làm lụng chăm chỉ, phấn đấu làm giàu suốt thời gian qua nên sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể chi tiêu mà không cần lo lắng. Trên phương diện tình cảm, có lẽ trong thời gian qua, bạn đã quá nhanh mà không kịp tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên những người thân yêu, dành thời gian bù đắp lại tình cảm cho khoảng thời gian bận rộn, bỏ bê người thương trước đó nhé! 

Trong 3 ngày cuối tuần (6/10 - 8/10), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh Chính Quan nhập mệnh, dự đoán 3 ngày cuối tuần, người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn. Mọi việc tiến hành thuận lợi, không phải vất vả nhưng vẫn đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên để có được thành công thì con giáp này vẫn phải cố gắng và chăm chỉ hơn chứ không thể chỉ dựa vào vận may, bởi trên đời không có gì tự nhiên mà có.

Các mối quan hệ của bạn khá hài hòa càng khiến tinh thần của bạn trở nên phấn chấn, hăng hái hơn hẳn. Nếu đã bận rộn suốt cả một năm qua thì nhân dịp này bạn nên tranh thủ làm những việc mình muốn làm, gặp người mình muốn gặp. Mối quan hệ tình cảm của người độc thân đang có dấu hiệu phát triển lên trên mức bạn bè. Nếu cảm thấy bối rối bạn có thể tham khảo ý kiến của người thân, họ có thể định hướng lối đi cho bạn để có thể nhận được tình cảm chân thành, sáng suốt nhất.

Trong 3 ngày cuối tuần (6/10 - 8/10), 3 con giáp mở cửa đón vận may, rũ sạch tai ương, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp phất cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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