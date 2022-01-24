Trong 20 ngày tới, không còn nhận được phúc trời, 3 con giáp vận trình lao dốc không phanh, công danh sụp đổ, tiền tài thâm hụt đủ đường

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thua lỗ, tiền tài thiếu thốn. Con giáp cần cẩn thận hơn trong từng đường đi nước bước tránh tiểu nhân thừa cơ hãm hại.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình xuống sắc, tài lộc ảm đạm trong 20 ngày tới. Con giáp bị kẻ ném đá giấu tay nhằm hãm hại, không muốn bạn có được thành công. Bản mệnh hãy thận trọng hơn trong từng việc mình làm, đừng để lộ ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng rồi từ đó bày mưu tính kế rồi bị sập bẫy. Ngoài ra, vận tài lộc của con giáp cũng gặp không ít vấn đề. Con giáp nếu không chi tiêu cẩn thận sẽ rất dễ rơi vào thiếu thốn, nợ nần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 20 ngày tới, người tuổi Mão vận mệnh xoay chiều, gặp chuyện xui xẻo. Sự cố chấp, quyết tâm theo đuổi mục tiêu của con giáp trong thời gian này lại phản tác dụng và hậu quả mà điều này mang lại là vô cùng to lớn. Bởi lẽ, ngay từ đầu bạn đã đưa ra những quyết định sai. Mão đối mặt với nguy cơ sụp đổ sự nghiệp hoặc phải dừng lại công việc của mình hiện tại. Không có gì là quá muộn, bản mệnh trong giai đoạn này nên thật bình tĩnh, sáng suốt để tìm cách cứu vãn vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể gặp phải những điều không suôn sẻ trong công danh sự nghiệp vào 20 ngày tới. Những công việc mà con giáp định làm sẽ đối mặt với phiền phức, trở ngại. Tài chính của con giáp từ đây cũng lao dốc không phanh, con giáp xui xẻo bị tổn thất một khoảng không nhỏ sau khi khắc phục những hậu quả mà mình gây ra. Bên cạnh đó, Dậu cũng cần học cách kiềm chế tính nóng nảy của mình. Việc để cảm xúc lấn át có thể kéo theo nhiều thị phi không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thắp sáng hào quang, 3 con giáp nhận nhiều phước lành, làm ăn thuận lợi, tiền tài chất cao như núi trong tuần cuối cùng của tháng 1/2022 Trong tuần cuối cùng của tháng 1/2022, 3 con giáp may mắn vận trình phất lên, tài lộc vượng phát. Bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để chứng minh tài năng và trở nên giàu có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-20-ngay-toi-khong-con-nhan-duoc-phuc-troi-3-con-giap-van-trinh-lao-doc-khong-phanh-cong-danh-sup-do-tien-tai-tham-hut-du-duong-447585.html