Trong 2 ngày tới (4/5 - 5/5), mây đen che khuất hào quang, 3 con giáp Hung Tinh chiếu rọi, gặp đủ vận xui, sự nghiệp tàn lụi, lâm vào cảnh nợ nần, thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 23:25

Trong 2 ngày tới (4/5 - 5/5), 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, phúc khí suy vong, tiền tài của cải đều đổ sông đổ biển.

Tuổi Dậu

 

Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi, thiếu tỉnh táo để phân định đúng sai. Con giáp hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực bởi có thể nguyên nhân gây ra tai họa cho mình ở chẳng những ở hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, con giáp nên cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định, đặt tiết kiệm lên hàng đầu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Trong 2 ngày tới (4/5 - 5/5), mây đen che khuất hào quang, 3 con giáp Hung Tinh chiếu rọi, gặp đủ vận xui, sự nghiệp tàn lụi, lâm vào cảnh nợ nần, thiếu thốn - Ảnh 1
Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới vướng họa thị phi. Có thể quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hoặc đối tác xuất hiện những bất đồng dẫn đến cãi vã, bản mệnh hãy cố gắng bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề bất chợt phát sinh.

Sức khỏe của con giáp xui xẻo có dấu hiệu đi xuống. Có lẽ bạn cần được nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, tới những nơi yên tĩnh để thả lỏng tinh thần, tìm chuyện vui, chuyện tốt để sớm giải tỏa tâm trạng.

Trong 2 ngày tới (4/5 - 5/5), mây đen che khuất hào quang, 3 con giáp Hung Tinh chiếu rọi, gặp đủ vận xui, sự nghiệp tàn lụi, lâm vào cảnh nợ nần, thiếu thốn - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong 2 ngày tới không đạt được kết quả như mong đợi. Con giáp khó tránh khỏi cảm giác thất vọng vì dường như những nỗ lực, cố gắng của mình không được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá vội vàng hay bi quan vì mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn bắt đầu.

Vận trình tình cảm dễ xảy ra xung đột. Con giáp cần chú ý hơn tới lời ăn tiếng nói của mình để không vô tình làm tổn thương nửa kia. Người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương vì được cho là "kén cá chọn canh".

Trong 2 ngày tới (4/5 - 5/5), mây đen che khuất hào quang, 3 con giáp Hung Tinh chiếu rọi, gặp đủ vận xui, sự nghiệp tàn lụi, lâm vào cảnh nợ nần, thiếu thốn - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tuất trong 2 ngày tới không đạt được kết quả như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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