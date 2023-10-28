Trong 2 ngày đầu tuần (30/10 - 31/10), 3 con giáp được Tài Tinh gửi lộc, sướng nhất trần gian, càng chăm chỉ càng giàu có

Tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong tài lộc và tình duyên.

Tuổi Dậu Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Con giáp này càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, những người đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng giàu có, đổi vận. Đây chính là khoảng thời gian may mắn với người tuổi Dậu có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Cuộc sống cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Không chỉ phát tài mà đường tình duyên của Dậu cũng vô cùng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trong 2 ngày đầu tuần nhờ có cát tinh nâng đỡ, những người tuổi Tỵ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian này, con giáp hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội để tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Đối với những con giáp tuổi Tỵ đang làm công ăn lương khi hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có những lợi nhuận nhất định. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, bạn có thể đạt được những thành tích khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên và khoản tiền thưởng chắc chắn là không thể thiếu.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn có thể kiếm tiền đầy tay trong 2 ngày đầu tuần. Bản mệnh sẽ ngày càng tiến bước xa hơn trên con đường sự nghiệp mình đã chọn. Việc làm ăn kinh doanh của Thìn càng ngày càng tiến triển, có thể mở rộng quy mô ra mức đáng kinh ngạc. Ở thời gian này, bản mệnh chỉ cần tuân theo những kế hoạch rõ ràng, có phương án phát triển chi tiết từ trước đó để gia tăng lợi nhuận nhanh chóng. Bản mệnh còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng gặp nhiều may mắn, mọi việc cũng hanh thông thuận lợi nhờ vậy mà cũng tìm được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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