Trong 15 ngày tới (15/6 - 30/6): Thần Tài ưu ái, TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, hốt trọn lộc trời, phát tài cực to ôm kho báu lớn

Những người cầm tinh con Gà luôn cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng, họ không những được mọi người yêu quí mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình.

Còn nếu là người làm công ăn lương, Dậu được cấp trên nâng đỡ nên thăng tiến không ngừng, lương thưởng tăng lên không ngớt. Nhìn chung, nếu biết tranh thủ thời cơ thì con giáp này dù hoạt động ở lĩnh vực nào cũng thu được thành công.

Tử vi cho biết, 15 ngày còn lại của tháng 6 này, các cơ hội đang nở rộ, tuổi Dậu dễ nhận được sự thăng tiến trở thành người giàu có. Bản mệnh nếu là người làm ăn kinh doanh sẽ giành được các hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con Dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Vì vậy, bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Thế nhưng con giáp này lại không thích phô trương, thường sống rất giản dị, không điệu đà, và trưng diện nên tiền trong túi lúc nào cũng đầy ắp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi của tuổi Mùi dự báo rằng trong 15 ngày cuối tháng 6 dương lịch, Mùi chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên. Dự báo bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn khéo và cực thông minh. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng chính Thân sẽ tự mình làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Họ thăng tiến liên tục, sự nghiệp phất lên nhanh chóng khiến ai cũng kiêng nể.

Kể từ ngày 15/6 - 30/6, người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị, khả năng được cấp trên chấp thuận cũng sẽ cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cuối năm, người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng Thân sẽ ngày càng giàu sang, cuối năm viên mãn.

Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm