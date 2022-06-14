Trúng số độc đắc đúng ngày 16/6: Thần Tài hiển linh, 3 con giáp tăng tiến tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, ngồi không cũng ôm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 05:45

Theo tử vi - tướng số, ngày 16/6 tới đây chính là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp sau. Họ sẽ gặp được những may mắn bất ngờ, thậm chí có thể là bước chuyển biến lớn trong năm nay.

Tuổi Hợi

Chúc mừng con giáp tuổi Hợi nhé! Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những niềm vui bất ngờ vào ngày 16/6 này. Do tuổi Hợi hiền lành, tốt tính nên đi đâu cũng được người khác giúp đỡ và quý nhân phù trợ. Bản thân những người này cũng rất thông minh, chân thành nên có khả năng gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/6: Thần Tài hiển linh, 3 con giáp tăng tiến tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, ngồi không cũng ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dự báo được rằng trong ngày 16/6, con giáp này được sao Hồng loan chiếu mệnh nên sẽ cực kì dư dả trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp, đặc biệt là chuyện tình duyên khởi sắc nên, ai chưa có chồng có thể được cầu hôn, lập gia đình rồi thì có tin vui từ người thân.

Cơ hội là điều vô cùng quan trọng, trong cuộc sống, tuổi Hợi đôi khi quá nhu mì nên hay bỏ lỡ, bạn hãy cố gắng nhanh nhẹn hơn nắm bắt thời cơ cho mình, đừng để người khác hớt tay trên nhé!

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết vào ngày 16/6, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong ngày hôm nay thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/6: Thần Tài hiển linh, 3 con giáp tăng tiến tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, ngồi không cũng ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày 16/6, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Thìn

So với những con giáp khác, có lẽ người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn hơn cả. Không phải vì cuộc đời này ưu ái cho họ, mà chính phúc khí, sự chân thành, thiện lương của họ lan tỏa và hút nguồn năng lượng tích cực vào mình. Họ cũng là một trong những con giáp được Thần Phật che chở, có căn phú quý.

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/6: Thần Tài hiển linh, 3 con giáp tăng tiến tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, ngồi không cũng ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hãy tạm quên đi những ngày đầu tháng 6 khá mờ nhạt, chưa có bước tiến triển mới hay sự đột phá nào. Bởi trong những ngày cuối tháng này, tuổi Thìn như được Thần May Mắn chiếu cố, không ngừng ban phát vận khí cát lành, làm gì cũng sớm toại nguyện.

Công việc bế tắc bỗng hanh thông, khó khăn trước mắt bị đẩy lùi, cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt.

Đã đến lúc bạn khẳng định mình là ai, giữ vai trò quan trọng thế nào trong tập thể rồi. Hãy quên đi hình ảnh của sự mờ nhạt, không ai để ý tới mình. Thay vào đó là người tuổi Tuất nhiệt huyết, năng nổ và bừng sáng trong mắt mọi người.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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