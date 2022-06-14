Đúng 12 giờ ngày 15/6: Những con giáp 'cố gắng bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', vận mệnh đỏ thắm được Thần Tài rót lộc, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 06:11

Hữu xạ tự nhiên hương, may mắn không phải ngẫu nhiên 'mỉm cười' với những con giáp này, mà chính nhờ sự nỗ lực không ngừng suốt thời gian dài vừa qua của họ.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, ảnh hưởng của Thái Tuế chủ yếu tác động vào nửa đầu tháng 6 dương lịch khiến cho vận khí của người tuổi Ngọ bất ổn, hung lấn cát, ít gặp may mắn ở cả phương diện công việc và tài lộc.

Tuy nhiên, nửa cuối tháng 6 này lại là thời điểm Thái Tuế "mở gọng kìm", ít tác động tới bản mệnh hơn. Theo đó, vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp gặp may mắn.

Đúng 12 giờ ngày 15/6: Những con giáp 'cố gắng bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', vận mệnh đỏ thắm được Thần Tài rót lộc, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cụ thể, công việc của tuổi Ngọ thuận lợi, giao dịch, kinh doanh suôn sẻ. Đã vậy lại có Hữu Bật cát tinh phát huy công năng phù trợ, con giáp này làm gì cũng như có quý nhân giúp sức, như được âm phù dương trợ, thành công lớn nhỏ thu về tầm tay.

Chuyện tình cảm của những chú Ngựa cũng "dịu" hơn trước rất nhiều. Những mâu thuẫn, xung đột đôi bên sẽ được tình yêu thăng hoa thay thế. Một số cặp đôi còn đón tin mừng về chuyện con cái.

Tuổi Ngọ có biết, bạn cũng nằm trong "diện" con giáp phát tài chỉ sau một đêm đó, thật ngưỡng mộ!

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột trời sinh khôn ngoan nhanh nhạy, làm gì cũng dễ đạt được thành tựu. Tử vi cho biết ngày 16//6 này những người tuổi Tý có cơ hội được thăng tiến trong công việc.

Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ do được Thần Tài chiếu cố, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Đúng 12 giờ ngày 15/6: Những con giáp 'cố gắng bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', vận mệnh đỏ thắm được Thần Tài rót lộc, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong thời gian tới, nếu tuổi Tý muốn mua sắm bất động sản thì đây chính là cơ hội để tiền trong túi bạn không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tý và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Đặc biệt với những người tuổi Tý có gia đình thì đây chính là thời gian để họ bứt phá trong sự nghiệp mới có hậu phương vững chắc.

Về tình duyên, tuổi Tý có sức hút lớn với người khác giới. Người độc thân có thể tìm được tình duyên như ý. Người có đôi trong nhà có hỷ sự bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Vào ngày 16/6 dương lịch này, người tuổi Tỵ "tỏa sáng" bất ngờ khi tiến độ công việc đều hoàn thành xuất sắc. Đây cũng là thời cơ để bạn làm giàu cho bản thân cũng như giúp đỡ những người xung quanh.

Nửa đầu tháng 6 trôi qua không hề dễ dàng đối với người tuổi Tỵ. Công việc bận rộn, áp lực, nhiều rắc rối. Chuyện tiền bạc cũng không suôn sẻ, thậm chí cho người khác vay mượn còn không đòi lại được. 

Đúng 12 giờ ngày 15/6: Những con giáp 'cố gắng bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', vận mệnh đỏ thắm được Thần Tài rót lộc, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, con giáp này sẽ dần cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, vận khí cát lành phất lên vào nửa cuối tháng. Nhờ thế mà nhân duyên của những người tuổi Tỵ càng ngày càng vượng, công việc, chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tốt.

Thời điểm này, Tả Phù cát tinh phát huy khả năng phù trợ cực mạnh, mang tới quý nhân vượng, làm gì bạn cũng được người thân ủng hộ, đồng nghiệp hay lãnh đạo cùng cơ quan hết sức tạo điều kiện.

Nếu nhận được quyết định tăng lương hoặc thăng chức vào cuối tháng, thì đó cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Có vẻ như Thần May Mắn đã đang và sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ cho bạn. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/6: Thần Tài hiển linh, 3 con giáp tăng tiến tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, ngồi không cũng ôm tiền tỷ trong tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/6: Thần Tài hiển linh, 3 con giáp tăng tiến tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, ngồi không cũng ôm tiền tỷ trong tay

Theo tử vi - tướng số, ngày 16/6 tới đây chính là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp sau. Họ sẽ gặp được những may mắn bất ngờ, thậm chí có thể là bước chuyển biến lớn trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026