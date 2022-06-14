Đúng 12 giờ ngày 15/6: Những con giáp 'cố gắng bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', vận mệnh đỏ thắm được Thần Tài rót lộc, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc

Tuy nhiên, nửa cuối tháng 6 này lại là thời điểm Thái Tuế "mở gọng kìm", ít tác động tới bản mệnh hơn. Theo đó, vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp gặp may mắn.

Tử vi cho thấy, ảnh hưởng của Thái Tuế chủ yếu tác động vào nửa đầu tháng 6 dương lịch khiến cho vận khí của người tuổi Ngọ bất ổn, hung lấn cát, ít gặp may mắn ở cả phương diện công việc và tài lộc.

Cụ thể, công việc của tuổi Ngọ thuận lợi, giao dịch, kinh doanh suôn sẻ. Đã vậy lại có Hữu Bật cát tinh phát huy công năng phù trợ, con giáp này làm gì cũng như có quý nhân giúp sức, như được âm phù dương trợ, thành công lớn nhỏ thu về tầm tay.

Chuyện tình cảm của những chú Ngựa cũng "dịu" hơn trước rất nhiều. Những mâu thuẫn, xung đột đôi bên sẽ được tình yêu thăng hoa thay thế. Một số cặp đôi còn đón tin mừng về chuyện con cái.

Tuổi Ngọ có biết, bạn cũng nằm trong "diện" con giáp phát tài chỉ sau một đêm đó, thật ngưỡng mộ!

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột trời sinh khôn ngoan nhanh nhạy, làm gì cũng dễ đạt được thành tựu. Tử vi cho biết ngày 16//6 này những người tuổi Tý có cơ hội được thăng tiến trong công việc.

Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ do được Thần Tài chiếu cố, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, nếu tuổi Tý muốn mua sắm bất động sản thì đây chính là cơ hội để tiền trong túi bạn không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tý và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Đặc biệt với những người tuổi Tý có gia đình thì đây chính là thời gian để họ bứt phá trong sự nghiệp mới có hậu phương vững chắc.

Về tình duyên, tuổi Tý có sức hút lớn với người khác giới. Người độc thân có thể tìm được tình duyên như ý. Người có đôi trong nhà có hỷ sự bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Vào ngày 16/6 dương lịch này, người tuổi Tỵ "tỏa sáng" bất ngờ khi tiến độ công việc đều hoàn thành xuất sắc. Đây cũng là thời cơ để bạn làm giàu cho bản thân cũng như giúp đỡ những người xung quanh.

Nửa đầu tháng 6 trôi qua không hề dễ dàng đối với người tuổi Tỵ. Công việc bận rộn, áp lực, nhiều rắc rối. Chuyện tiền bạc cũng không suôn sẻ, thậm chí cho người khác vay mượn còn không đòi lại được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này sẽ dần cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, vận khí cát lành phất lên vào nửa cuối tháng. Nhờ thế mà nhân duyên của những người tuổi Tỵ càng ngày càng vượng, công việc, chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tốt.

Thời điểm này, Tả Phù cát tinh phát huy khả năng phù trợ cực mạnh, mang tới quý nhân vượng, làm gì bạn cũng được người thân ủng hộ, đồng nghiệp hay lãnh đạo cùng cơ quan hết sức tạo điều kiện.

Nếu nhận được quyết định tăng lương hoặc thăng chức vào cuối tháng, thì đó cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Có vẻ như Thần May Mắn đã đang và sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ cho bạn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm