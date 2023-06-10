Trong 12 ngày tới (11/6 - 22/6), Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, tài lộc quấn lấy 3 con giáp, may mắn nở nụ cười, hoạ mấy cũng thành phúc

Tâm linh - Tử vi 10/06/2023 12:09

Tử vi cho biết, trong 12 ngày tới, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh đã tốt bụng, thân thiện, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, vì vậy những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong 12 ngày tới, mọi sự đều thành công rực rỡ. Tử vi dự đoán, vận khí của con giáp này cũng ngày một khởi sắc.

Không chỉ có quý nhân đồng hành, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà trong nhà cũng có những chuyện vui vẻ, quan hệ suôn sẻ, hòa thuận với nhau. Những người tuồi Mùi dù có khó khăn như thế nào thì cũng sẽ vượt qua bởi bản thân tuổi Mùi kiên cường, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

Trong 12 ngày tới (11/6 - 22/6), Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, tài lộc quấn lấy 3 con giáp, may mắn nở nụ cười, hoạ mấy cũng thành phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, tuổi Tỵ là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Họ có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình. Tử vi dự đoán, trong 12 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội mở ra đỉnh cao tài lộc.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước, tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những con rồng độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây. Người tuổi Tỵ không chỉ may mắn trong tiền bạc, công việc mà còn vô cùng viên mãn trong tình duyên. Nếu tuổi Tỵ đang độc thân thì vận đào hoa theo đuổi, còn người có gia đình thì sẽ có thêm nhiều tin vui.

Trong 12 ngày tới (11/6 - 22/6), Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, tài lộc quấn lấy 3 con giáp, may mắn nở nụ cười, hoạ mấy cũng thành phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp luôn giữ thái độ tận tâm với sự nghiệp, không bao giờ muốn lười biếng, có thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Cách làm việc của họ là điều mà hầu hết các nhà lãnh đạo mong đợi, vì vậy họ có thể giành được sự công nhận và tôn trọng.

Trong 12 ngày tới, vận thế của người tuổi Thìn hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Chỉ cần tuổi Tuất dám đưa ra chính kiến của mình, bạn có thể sẽ được thăng chức, tăng lương và thu nhập sẽ tăng gấp đôi. Những người tuổi Thìn nếu càm chăm chỉ thì hai năm tới càng giàu có phát đạt hơn người.

Trong 12 ngày tới (11/6 - 22/6), Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, tài lộc quấn lấy 3 con giáp, may mắn nở nụ cười, hoạ mấy cũng thành phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ, tiền tài phủ phê; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ, tiền tài phủ phê; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày 10/6/2023 tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tử vi tháng 6 tử vi giữa năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 55 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'