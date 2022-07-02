Trong 10 ngày tới (3/7 - 12/7), rước lộc về nhà, tha hồ hưởng phước, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vận trình khởi sắc, tiền tài của cải ùn ùn kéo đổ vào túi

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 13:20

Trong 10 ngày tới (3/7 - 12/7), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tiền tài khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tuất nhiệt tình, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và luôn luôn thận trọng trong mọi thứ mình đang có. Vận may liên tiếp đến với con giáp này. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ, bản mệnh có thể “song hỷ lâm môn”. Không những rủng rỉnh tiền bạc, lương tăng, thưởng tăng, kiếm được vô số lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn nhận được sự đề bạt lên chức vụ cao hơn với quyền lực lớn hơn.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Bản mệnh chăm chỉ luyện tập, duy trì  chế độ ăn uống khoa học cũng như hạn chế các loại thức uống có cồn để giữ tinh thần luôn tỉnh táo.

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Trong 10 ngày tới, người tuổi Tuất nhiệt tình, luôn có trách nhiệm cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới tài lộc đầy nhà, vận trình sáng sủa. Con giáp được nhiều người yêu thương quý mến và giúp đỡ hết mình trong cuộc sống. Hơn cả, chính con giáp này cũng là người cầu toàn, có quan điểm và mục đích sống rõ ràng nên chắc chắn sẽ công thành danh toại, kiếm được bộn tiền.

Con giáp sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, thần may mắn đưa đường chỉ lối nên chẳng cần động não vẫn có bạc tiền dư dả, tha hồ tận hưởng.

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Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới tài lộc đầy nhà, vận trình sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới số mệnh cao quý, cát lộc đầy nhà. Con giáp may mắn này làm gì cũng rất uy nghiêm khiến nhiều người phải nể phục. Song, bạn cũng rất biết mình biết ta nên không bao giờ ỷ lại mà ngày càng nỗ lực để được công nhận nhiều hơn.

Con giáp trong thời gian này càng nỗ lực cố gắng trong cuộc sống thì sẽ càng gặt hái được nhiều thành công dẫn đến tiền bạc cũng dư dả. Giai đoạn hậu vận, con giáp may mắn công thành danh toại, càng làm việc càng giàu có.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới số mệnh cao quý, cát lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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