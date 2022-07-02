Tử vi tuần mới (4/7 - 10/7), có phúc tinh chiếu mệnh, 3 con giáp làm một hưởng mười, vận trình tươi sáng, quơ tay là có tiền, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 10:56

Tử vi tuần mới (4/7 - 10/7), 3 con giáp may mắn làm một hưởng mười, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong tuần mới tài vận vô cùng vượng phát, thu nhập của con giáp may mắn này tăng lên rất nhiều. Con giáp có thể nhận được những cơ hội tốt đẹp, thuận lợi thăng quan tiến chức. Bản mệnh không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như "thác lũ" ào ào chảy vào tài khoản. Con giáp này không còn phải quá đau đầu vì tiền nữa và có thể chi tiêu thoải mái hơn thời gian trước đây.

Đường tài lộc vô cùng thăng tiến. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương và bên nhau mỗi khi khó khăn. Hạnh phúc của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Mão trong tuần mới tài vận vô cùng vượng phát, thu nhập của con giáp này tăng lên rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần mới vận trình lên hương, tài lộc dư dả. Con giáp nhất định phải tận dụng cơ hội trời cho để làm giàu. Bản mệnh gặp may mắn nhiều nhất trong khoảng giữa tuần nên đây là thời điểm thích hợp nhất để bản mệnh thực hiện các công việc quan trọng, hãy tận dụng mọi cơ hội để thành công. Nhờ có phúc tinh chiếu mệnh, con giá sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, quơ tay là có tiền. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh có nhiều bước tiến mới. Bản mệnh và nửa kia sau bao mâu thuẫn đã tìm được tiếng nói chung, cùng nhau xây dựng mối quan hệ bền chặt.

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Người tuổi Mùi trong tuần mới vận trình lên hương, tài lộc dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tuần mới sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Con giáp sẽ trở nên rất vượng đào hoa. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

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Người tuổi Thìn trong tuần mới sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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