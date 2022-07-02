Tử vi 3 ngày đầu tuần (4/7 - 6/7), vạn sự hanh thông, 3 con giáp phất lên nhanh chóng, thăng quan phát tài, mỹ mãn về cả gia đạo lẫn tiền tài

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 11:54

Tử vi 3 ngày đầu tuần (4/7 - 6/7), 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tiền tài thuận lợi, thăng quan phát tài.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần phúc khí hanh thông, tiền vàng dư dả. Trong công việc, dù là việc nhỏ hay việc lớn con giáp cũng cẩn trọng, tỉ mỉ đến. Nhờ thế, bản mệnh kiếm được bộn tiền, thăng tiến ngoạn mục. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, đổi đời nhanh chóng, giàu nhanh đến chóng mặt. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng cống hiến thì con giáp chắc chắn sẽ thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Chuyện tình cảm của bản mệnh vô cùng thuận lợi. Con giáp còn độc thân có thể tìm được đối tượng hợp ý sau bao tháng ngày cô đơn. Người đã có gia đình có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Tý trong 3 ngày đầu tuần phúc khí hanh thông, tiền vàng dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có nhiều may mắn. Con giáp trời sinh có sẵn tính cách hiền lành, nhân hậu lại biết đối nhân xử thế nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng bản mệnh luôn có cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn, đủ đầy. Trong thời gian này, bản mệnh có cơ hội phất lên nhanh chóng, thăng hoa và mỹ mãn về cả gia đạo lẫn tiền tài. Tuy vậy, con giáp vẫn nên tiếp tục phấn đấu để "tiền đẻ ra tiền".

Sức khỏe của con giáp có dấu hiệu chuyển biến. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên duy truy luyện tập để ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn. 

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào 3 ngày đầu tuần, người tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có sự thay đổi bất ngờ. Trong công việc, con giáp sẽ thăng quan tiến chức, kéo theo tài vận dồi dào. Vạn sự hanh thông, bất kể bạn làm việc gì cũng gặp nhiều may mắn, hơn nữa còn cơ hội tốt để làm giàu.

Dự kiến, con giáp giàu có thôi chưa đủ mà đời sống tình cảm cũng thăng hoa bất ngờ, những ngày tháng sau này chỉ việc tận hưởng cuộc sống an nhàn.

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Vào 3 ngày đầu tuần, người tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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