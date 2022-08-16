Trong 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), sao thiên vương chiếu mệnh, 3 con giáp đánh đuổi kẻ tiểu nhân, tiếng thơm vang một vùng, vươn tay hái tài lộc

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 12:56

3 con giáp sẽ đón nhận nhiều cơ hội xuất hiện trong 10 ngày cuối tháng 8, chỉ cần nhanh chóng nắm bắt ắt sẽ chuyển vận, đổi đời không xa.

Tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện ngay trong 10 ngày cuối tháng 8 giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ. Công việc đầu tuần tương đối bận rộn nên tuổi Sửu cần đảm đủ sức khỏe để hoàn thành mọi việc. Bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng. 

Trong 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), sao thiên vương chiếu mệnh, 3 con giáp đánh đuổi kẻ tiểu nhân, tiếng thơm vang một vùng, vươn tay hái tài lộc - Ảnh 1
Thần tài xuất hiện ngay trong 10 ngày cuối tháng 8 giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 10 ngày cuối tháng 8, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Thời gian qua, con giáp này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi làm gì cũng thất bại.

Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Nhưng đừng lo, tỏng thời gian này, Tuổi Tỵ nhanh chóng tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm nên chẳng mấy lấy lại những gì đã mất. Bản mệnh còn được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ. 

Trong 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), sao thiên vương chiếu mệnh, 3 con giáp đánh đuổi kẻ tiểu nhân, tiếng thơm vang một vùng, vươn tay hái tài lộc - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 8, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong thời gian 10 ngày cuối tháng 8, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến. Tất cả là nhờ bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu. Trong công việc, tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân xuất hiện chiếu cố, giúp mọi thứ trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn.

Điều quan trọng, tuổi Thân hãy vận dụng trí thông minh của mình để xây dựng một nền tảng vững chắc. Mặc dù gặp nhiều may mắn nhưng tuổi Thân vẫn nên đề phòng họa phá tài. Có kẻ xấu đang chờ bản mệnh sơ hở để lừa gạt tiền bạc.

Trong 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), sao thiên vương chiếu mệnh, 3 con giáp đánh đuổi kẻ tiểu nhân, tiếng thơm vang một vùng, vươn tay hái tài lộc - Ảnh 3
Trong thời gian 10 ngày cuối tháng 8, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến. Tất cả là nhờ bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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