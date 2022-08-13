Trăng sáng đêm Rằm soi sáng vận trình của 3 con giáp, vào nửa cuối tháng 7 cô hồn, gặt đầy tài lộc, phúc khí đủ đầy, tình - tiền tranh nhau kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 10:40

Dưới đây là những con giáp may mắn không có gì ngoài tiền, quyền lực ngút trời trong nửa cuối tháng 7 cô hồn, bạn sẽ không còn phải sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại mình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ không có gì ngoài tiền và điều kiện đổi đời trong nửa cuối tháng 7 âm lịch. Vận trình công danh của bạn phất lên như diều gặp gió, thu nhập ổn định hơn thời gian trước.

Những vướng mắc của bạn cũng được giải quyết êm đẹp, không xảy ra bất cứ trở ngại nào quá lớn. Tuổi Tỵ chỉ cần bình tĩnh nắm bắt cơ hội tốt, bạn sẽ đổi đời, đổi vận. Về tình duyên, tuổi Tỵ có số đào hoa nên đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của người khác phái. Nữ tuổi Tỵ xinh đẹp, giỏi giang nên thu hút được ánh nhìn của nhiều người. 

Trăng sáng đêm Rằm soi sáng vận trình của 3 con giáp, vào nửa cuối tháng 7 cô hồn, gặt đầy tài lộc, phúc khí đủ đầy, tình - tiền tranh nhau kéo về nhà - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ không có gì ngoài tiền và điều kiện đổi đời trong nửa cuối tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi cho thấy, vào nửa cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Mão là con giáp may mắn, tiền bạc tề tựu không đếm hết. Người tuổi Mão chăm chỉ, siêng năng nên luôn có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí mong muốn. Bạn làm việc khoa học, có chuyên môn nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Nhờ vậy mà bạn luôn được giao nhiều chức vụ quan trọng.

Được Cát Tinh chiếu mệnh nên vận trình của bạn một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Đây là cơ hội tốt để bạn xây dựng sự nghiệp, đầu tư làm ăn buôn bán. Từ thời điểm này, bạn được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên làm gì cũng sẽ đạt được thành tựu đáng nể nhất.

Trăng sáng đêm Rằm soi sáng vận trình của 3 con giáp, vào nửa cuối tháng 7 cô hồn, gặt đầy tài lộc, phúc khí đủ đầy, tình - tiền tranh nhau kéo về nhà - Ảnh 2
Theo tử vi cho thấy, vào nửa cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Mão là con giáp may mắn, tiền bạc tề tựu không đếm hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hiền lành, chịu thương chịu khó nên được nhiều người yêu mến. Bạn nên tận dụng cơ hội tốt để thể hiện tài năng, đồng thời cũng để kiếm tiền làm giàu. Tử vi học dự báo, tuổi Dần là con giáp giỏi giang, giàu có nhất trong thời điểm hoàng kim nửa cuối tháng 7 cô hồn này.

Bạn có tài giao tiếp tốt, đối xử với bạn bè cũng hết mình nên khi khó khăn còn có người giúp đỡ nhiệt tình. Thời điểm này, bạn được soi đường dẫn lối nên công danh sáng chói, làm một hưởng mười. Nhìn chung, cuộc sống của bạn tình duyên đủ đầy, viên mãn. Tuy nhiên, tuổi Dần nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức.

Trăng sáng đêm Rằm soi sáng vận trình của 3 con giáp, vào nửa cuối tháng 7 cô hồn, gặt đầy tài lộc, phúc khí đủ đầy, tình - tiền tranh nhau kéo về nhà - Ảnh 3
Tử vi học dự báo, tuổi Dần là con giáp giỏi giang, giàu có nhất trong thời điểm hoàng kim nửa cuối tháng 7 cô hồn này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang ngày thứ 3 và thứ 4 giữa tuần, 3 con giáp may mắn chạm tay thần tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền

Sang ngày thứ 3 và thứ 4 giữa tuần, 3 con giáp may mắn chạm tay thần tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền

Quả là thời tới cản không nổi khi những con giáp phát tài dưới đây có muốn tránh cũng không thoát khỏi may mắn ùn ùn kéo đến trong 2 ngày giữa tuần. Đây sẽ là cơ hội để 3 con giáp này phất lên làm giàu.

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