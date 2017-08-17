Top nàng giáp tuy không phải sắc nước hương trời nhưng ‘thả thính là dính’

Tâm linh - Tử vi 17/08/2017 15:17

Những cô nàng giáp dưới đây tuy không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng hễ thả thính là dính, khiến nhiều người nể phục.

Tuổi Hợi

Top nàng giáp tuy không phải sắc nước hương trời nhưng ‘thả thính là dính’ - Ảnh 1
Tuổi Hợi có tính cách ôn hòa, lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng tuổi Hợi là những người có tính cách ôn hòa, lương thiện, dũng cảm, thẳng thắn và hào phóng. Họ có tính nhẫn nhịn, thân thiện, biết thông cảm với người khác nên có khá nhiều bạn khác giới để ý.

Với đối tượng mình thích, người tuổi Hợi thường không dám mạnh dạn bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp nhưng lại biết cách ra hiệu ngầm hoặc cố tình tạo cho đối phương cơ hội tiếp cận. Trong mắt người khác phái, cô nàng tuổi Hợi là một người tình đáng yêu hoặc là một cô vợ bé bỏng dịu dàng khiến phái mạnh cứ muốn che chở, bao bọc. Chính vì điều đó mà họ có rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Tuy tuổi Hợi không có nhan sắc xuất chúng nhưng họ có cách nói chuyện rất duyên khiến phái mạnh say đắm và 'chết đứ đừ'.

Tuổi Thìn

Top nàng giáp tuy không phải sắc nước hương trời nhưng ‘thả thính là dính’ - Ảnh 2
Tuổi Thìn năng động, ưa mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn vốn rất thông minh, độc lập và cá tính. Họ là những người rất tình cảm, yêu thương sâu sắc nhưng không vì tình cảm mà bi lụy, yếu đuối. Người tuổi Thìn có tính tự lập, ít phụ thuộc vào người khác.

Nàng tuổi Thìn đặc biệt khác các cô gái khác, họ không phải người nhu mì, nữ tính mà là một cô gái năng động, ưa mới mẻ. Con gái tuổi này ăn mặc giản dị, thoải mái, ít trang điểm, không thích chải chuốt bản thân quá nhiều. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý của đối phương, dù chàng trai có lạnh lùng đến đâu, cô nàng này vẫn có cách chinh phục.

Sau khi đốn tim được chàng trai ấy, tuổi Thìn sẽ cố gắng vun đắp tình cảm để tiến đến cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Tuổi Mão

Top nàng giáp tuy không phải sắc nước hương trời nhưng ‘thả thính là dính’ - Ảnh 3
Tuổi Mão hướng nội và thích sự riêng tư - Ảnh minh họa: Internet.

Cô nàng tuổi Mão khá hướng nội và thích sự riêng tư. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào, vì vậy được coi là người bạn đáng tin cậy. Với tố chất mềm dẻo, như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn.

Tuổi Mão có nội tâm trong sáng, nụ cười đẹp và thường là những người trẻ lâu. Họ có lối nói chuyện duyên dáng, hài hước và không kém phần quyến rũ. Nhờ những tố chất đó nên khi các nàng 'thả thính' đều khiến các chàng không thể làm ngơ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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