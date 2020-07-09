Top nàng giáp sở hữu 3 chữ CAO: Trí tuệ cao, tầm nhìn cao, giá trị cao, trời định là mệnh phụ phu nhân

Tâm linh - Tử vi 09/07/2020 05:00

Số trời đã định, phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này nổi tiếng tài năng, tự lực tự cường, kiếm tiền cực giỏi, hậu vận sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được.

Là phụ nữ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có này thì cả đời chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, sau khi lấy chồng được nuông chiều như trứng mỏng. 

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Sau khi kết hôn, Thìn được chồng cưng yêu hết mực, nhà chồng xem như con cái trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn nổi tiếng thông minh, bản lĩnh và dám nghĩ dám làm. Không ỏng ẹo mè nheo, chẳng tiểu thư yếu đuối, một khi đã đặt ra kế hoạch Thìn sẽ nỗ lực miệt mài để đạt được thứ mình muốn. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai con giáp bản lĩnh này vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình, lắm của nhiều tiền.

Sau khi kết hôn, Thìn được chồng cưng yêu hết mực, nhà chồng xem như con cái trong nhà. Nhờ biết cách đối nhân xử thế, hiếu thuận và khéo léo nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng phất lên như diều gặp gió. 

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Thành công, thông minh và sắc sảo nên Tỵ chính là người vợ hiền dâu thảo đàn ông nào cũng ước ao có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lanh lợi, tinh anh và nhạy bén với thời cuộc nên phụ nữ tuổi Tỵ sẽ chẳng dại đặt đời mình vào tay bất cứ ai. Thuở đầu lập nghiệp bốc đồng là thế nhưng khi đã nằm gai nếm mật, khi đã vượt qua thất bại con giáp tài năng này lại bản lĩnh hơn người, kiếm được bộn tiền.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì sau ngưỡng 30 Tỵ sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi. Thành công, thông minh và sắc sảo nên Tỵ chính là người vợ hiền dâu thảo đàn ông nào cũng ước ao có được. 

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Khi đã giàu có đủ đầy chồng của Ngọ vẫn luôn yêu chiều, cưng nựng vợ vì những gì cô ấy đã làm cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là nàng giáp có óc sáng tạo hơn người, sống và làm việc có trách nhiệm nên đi đến đâu cũng được quý mến, nâng đỡ. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ nên con giáp này thành công khá sớm, nhà xe có đủ khi còn độc thân.

Sung túc đủ đầy nhưng Ngọ không hề xem trọng chuyện tiền bạc trong tình yêu. Giữa đại gia và chàng trai có chí tiến thủ Ngọ sẽ nguyện nên duyên với người đàn ông sẵn lòng cùng mình gầy dựng tương lai. Thế nên, khi đã giàu có đủ đầy chồng của Ngọ vẫn luôn yêu chiều, cưng nựng vợ vì những gì cô ấy đã hy sinh cho mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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