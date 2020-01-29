Top con giáp trúng lộc đậm, rơi trúng hố vàng trong 3 tháng đầu năm Canh Tý

Tâm linh - Tử vi 29/01/2020 13:48

Dưới đây là những con giáp giàu có ngút trời, rơi trúng hố vàng, tha hồ vùng vẫy, thoải mái mua sắm, tiêu xài ngày Tết mà không cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tuổi Thân

Thân ăn ở hiền lành nên được Thần Phật yêu mến, phù trợ vượt qua mọi kiếp nạn. 3 tháng đầu năm Canh Tý, bạn nhận được nhiều điều tốt lành, tình duyên viên mãn. Trong năm mới, bạn có những bước phát triển nhảy vọt về tài chính. Những việc bạn làm đều như ý, công danh, tiền tài hanh thông rực rỡ khiến bản mệnh vui vẻ, tinh thần phấn chấn.

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Thân là con giáp giàu có năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn ngày trước đã không còn nữa, bạn bắt đầu bước vào thời điểm hoàng kim xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng nhận được khá nhiều biến chuyển tích cực. Nữ tuổi Thân được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Nam tuổi Thân nhận được nhiều lời tỏ tình.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giàu có ngút trời trong 3 tháng đầu năm Canh Tý. Những công sức của bạn đều được công nhận. Cấp trên giao cho bạn nhiều dự án lớn. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thử thách trước mắt.

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Mão được quý nhân nâng đỡ 3 tháng đầu năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cơ hội tốt để bạn học hỏi được nhiều điều quý giá từ những người đi trước. Tuy nhiên đừng quá kiêu ngạo, hãy chăm chỉ học hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ được nhiều người yêu thương, nể phục.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này không như ý muốn. Người độc thân vẫn độc thân, người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp về chuyện tiền bạc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi giỏi kiếm tiền nên có cuộc sống giàu sang như bản thân mong muốn. Những việc bạn làm đều đạt được thành tựu lớn khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng tốt về bạn. Tuy nhiên không vì vậy mà bạn kiêu ngạo hoặc ngủ quên trên chiến thắng.

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Mùi đạt được nhiều thành tựu năm Canh Tý - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi luôn cố gắng hết mình vì muốn đạt được nhiều thành công hơn và kiên quyết theo đuổi ước mơ đến cùng. Năm 2020, bạn sẽ trở thành con giáp giàu sang ngút trời, công danh tiền bạc đều viên mãn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn đẹp như trong phim khiến người khác hờn đỏ mắt. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ người bạn mới nên người độc thân thoát ế.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Dưới đây là những con giáp giàu có nhất năm Canh Tý, không chỉ có sự nghiệp vượng sắc mà chuyện tình duyên cũng rực rỡ, nhận được nhiều lời tỏ tình.

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