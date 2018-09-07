Top con giáp sở hữu nhiều mảnh đất ‘rộng thẳng cánh cò bay’, công danh rực rỡ trong tháng 8 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 07/09/2018 17:07

Những con giáp dưới đây nắm khối tài sản khủng, sở hữu hàng trăm mảnh đất “rộng thẳng cánh cò bay”, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong tháng 8 Âm lịch.

Tuổi Ngọ

Top con giáp sở hữu nhiều mảnh đất ‘rộng thẳng cánh cò bay’, công danh rực rỡ trong tháng 8 Âm lịch - Ảnh 1
Ngọ nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ hào phóng, do tích nhiều công đức nên hưởng được lộc trời ban. Tháng 8 Âm lịch này bạn hốt vàng hốt vàng của thiên hạ. Sở hữu khối tài sản khủng, có thể mua nhà, sắm xe và mua đất. Thời điểm này Ngọ nên đầu tư bất động sản để thu về nguồn lợi lớn cho mình. Nếu không hãy thử vận may của mình trong việc mua vé số, chắc chắn sẽ hưởng được lộc trời ban. Vận trình tài chính của bạn trong thời điểm này vô cùng thuận lợi. Tiền từ nghề tay trái, phải đều đổ về cùng một lúc, đếm mỏi tay cũng không hết.

Tuổi Thân

Top con giáp sở hữu nhiều mảnh đất ‘rộng thẳng cánh cò bay’, công danh rực rỡ trong tháng 8 Âm lịch - Ảnh 2
Thân sở hữu nhiều mảnh đất rộng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thân thông minh, sáng suốt, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Khi còn trẻ bạn đã nhanh chóng tậu được hàng trăm mảnh đất lớn, cuộc sống sau này sẽ chẳng phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm tháng 8 Âm lịch này bạn nên cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích để đạt nhiều thành công hơn. Nếu dám đương đầu với thử thách, tương lai của bạn sẽ vô cùng rộng mở, công danh sáng chói. Đa số những cơ hội đến với Thân đều mang đến điềm tốt lành, ít khi gặp phải khó khăn và bế tắc. Thế nên bạn phải biết nắm bắt cơ hội để làm giàu cho bản thân cũng như tích lũy cho con cháu sau này.

Tuổi Hợi

Top con giáp sở hữu nhiều mảnh đất ‘rộng thẳng cánh cò bay’, công danh rực rỡ trong tháng 8 Âm lịch - Ảnh 3
Hợi có nhiều nguồn tiền đổ về cùng một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Hợi chăm chỉ, cần cù, từ khi sinh ra đã ngồi không hưởng phúc trời ban. Bạn ít khi rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau hoặc vay mượn tiền của bất cứ ai. Có thể nói Hợi là con giáp may mắn nhất, bởi có khi ngồi không, bạn cũng nhận được tiền của người khác mang đến. Vì vậy mà dư dả gửi tiết kiệm ngân hàng và mua đất. Cuộc sống về già của Hợi không cần phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc. Số tiền bạn kiếm được thời trẻ đủ dùng cho đến già, không cần phải bôn ba, vất vả.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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