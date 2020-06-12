Top con giáp nữ khi yêu thì mãnh liệt nhưng đã ngoại tình thì 'kín' không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12/06/2020 05:24

Đây là 3 con giáp nữ khi yêu thì mãnh liệt hơn ai hết. Nhưng một khi họ đã cạn tình, say nắng người khác thì cũng khó ai nhận ra.

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp nữ này khá đặc biệt trong chuyện tình cảm. Khi yêu thì họ hết mình bày tỏ, như sâu đậm một đời. Nhưng vì nhiều lý do, họ cũng dễ bị lung lay trước một đối tượng khác.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trời sinh có tính cách mạnh mẽ. Họ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, môt khi yêu ai họ sẽ đặt hết niềm tin, tình cảm vào đối phương.

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Dù vậy, tuổi Thìn cũng là con giáp dễ cảm thấy nhàm chán nếu bị đối phương lơ là, thậm chí là thể hiện thái độ “chán cơm thèm phở” với họ - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tuổi Thìn cũng là con giáp dễ cảm thấy nhàm chán nếu bị đối phương lơ là, thậm chí là thể hiện thái độ “chán cơm thèm phở” với họ. Tình cảm của họ trao đi hoàn toàn không phải để nhận lại dáng vẻ nửa vời như thế. Lúc này, dù từng yêu nhiều thế nào, tuổi Thìn cũng có thể bị rung động bởi một người khác. Họ có thể giữ dáng vẻ mạnh mẽ như thường, và chẳng ai biết trong lòng họ đang nổi sóng gió dữ dội.

Tuổi Ngọ

Dù tuổi Ngọ có vẻ bề ngoài trông lạnh lùng nhưng đây là con giáp khi yêu rất để tâm đến đối phương. Một khi đã yêu, họ sẽ luôn dành sự quan tâm lớn nhất cho nửa kia, luôn mong người kia hạnh phúc, vui vẻ.

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Khi họ không được đáp trả lại những gì đã cho đi, họ sẽ dễ sa vào tình cảm với người khác, như một cách để giải thoát cho những uất ức, cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ không ngại hy sinh, thậm chí là thay đổi bản thân, chịu thiệt thòi khi yêu. Dù vậy, cũng vì quá coi trọng tình yêu, hành động nông nổi mà con giáp này dễ gặp sóng gió trong tình cảm. Khi họ không được đáp trả lại những gì đã cho đi, họ sẽ dễ sa vào tình cảm với người khác, như một cách để giải thoát cho những uất ức, cam chịu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi con giáp, tuổi Dậu không quá thể hiện tình cảm khi yêu. Ở họ có sự rụt rè nên dễ làm đối phương có cảm giác họ không yêu nhiều.

Nhưng thực chất, đây là con giáp sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ tình yêu của mình. Dù luôn cố gắng giữ tình cảm bền vững nhưng đây là con giáp dễ bị động lòng trước cám dỗ. Khi họ say nắng người khác cũng không để người khác dễ dàng nhận ra.

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Tuổi Dậu là con giáp dễ bị động lòng trước cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ nói lên một phần về nhân duyên, vận mệnh của một người, để mọi người tham khảo. Điều quan trọng nhất khi yêu không phải là đối phương thuộc tuổi gì, có dễ ngoại tình hay không mà là cả hai có sự tin tưởng, vun đắp và cùng nhau bước qua cám dỗ trong đời. Nếu bạn thuộc một trong 3 con giáp nữ trên hãy học cách thấu hiểu bản thân muốn gì trong tình cảm và chỉ chọn duy nhất điều tốt nhất cho mình. Có như thế phụ nữ mới dễ dàng được hạnh phúc trong tình yêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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