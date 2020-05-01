3 nàng giáp không cần dựa dẫm đàn ông vẫn sống sung túc, chẳng thua kém ai

Tâm linh - Tử vi 01/05/2020 05:11

Ai sống không thể thiếu đàn ông thì mặc, 3 con giáp này dù không có chỗ dựa là đàn ông vẫn tự lực tự cường, sống đủ đầy không kém ai.

Đây là 3 con giáp độc lập, kiên cường. Dù là phận nữ nhi nhưng không cần cậy dựa đàn ông, họ vẫn sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Dần

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Trong 12 con giáp, tuổi Dần có bản tính độc lập, cứng rắn, không để cảm xúc chi phối - Ảnh minh họa: Internet

Trong 12 con giáp, tuổi Dần có bản tính độc lập, cứng rắn, không để cảm xúc chi phối. Từ nhỏ, họ là những đứa trẻ không phụ thuộc cha mẹ, tự học hỏi, tìm tòi và cố gắng. Khi trưởng thành, tuổi Dần rất tự tin, không cúi đầu trước khó khăn.

Khi lập gia đình, tuổi Dần không cần đàn ông nuôi, vẫn giữ cá tính độc lập. Nếu là chuyện cá nhân, họ luôn tự mình quyết định, tự tin rằng bản thân đúng. Đây là con giáp bản lĩnh, có thể cùng chồng làm chuyện lớn, dạy con thành tài, vun vén gia đình hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

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Dù trong hoàn cảnh nào, nàng giáp này vẫn giữ cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng, yêu tự do, và không để ai ràng buộc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ sống luôn có nguyên tắc riêng. Dù trong hoàn cảnh nào, nàng giáp này vẫn giữ cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng, yêu tự do, và không để ai ràng buộc.

Nhưng đàn ông lại không hề sợ kiểu phụ nữ này. Ngược lại, tuổi Ngọ khá thu hút cánh mày râu bởi cá tính không bao giờ khuất phục. Trong đời sống hôn nhân, người vợ, người mẹ tuổi Ngọ càng khiến chồng con tin tưởng, nể trọng.

Tuổi Tuất

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Theo tử vi con giáp, phụ nữ tuổi Tuất thẳng thắn, sống trung thực, sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp, không cúi đầu trước điều bất công - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, phụ nữ tuổi Tuất thẳng thắn, sống trung thực, sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp, không cúi đầu trước điều bất công. Đứng trước số phận khó khăn, họ cũng không lùi bước. Dù gặp biến cố gì trong cuộc sống, tuổi Tuất cũng tự an ủi bản thân, lạc quan tìm lại sức mạnh để chiến đấu.

Phụ nữ tuổi Tuất sống theo những nguyên tắc riêng, có mục tiêu, kế hoạch và không ngừng phấn đấu. Họ không thích làm theo kế hoạch của người khác, càng không thích bị người khác phá bỏ những gì bản thân đã lập sẵn. Dù vậy, phụ nữ tuổi Tuất sẵn sàng thay đổi bản thân để hòa hợp với bạn đời. Họ có thể vì gia đình mà hy sinh nhiều.

Đây là 3 con giáp dù tiền bạc hay danh vọng đều tự tay họ tạo ra, không nhờ vả, dựa dẫm vào bất kì ai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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