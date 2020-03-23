Top con giáp may mắn nhất tuần (23/3 – 29/3/2020), khổ tận cam lai, tiền ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 23/03/2020 12:09

Số trời đã định, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất tuần (23/3 – 29/3) này gia chủ sẽ làm ăn thịnh vượng, đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể.

Sau những khó khăn vất vả thì bước vào tử vi tuần mới (23/3 – 29/3) top con giáp may mắn này sẽ vạn sự như ý, an nhàn hưởng lộc trời cho.

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Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi Sửu sẽ được thần tài mở kho, rót lộc vào nhà nên đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp, từ ngày 23/3 – 29/3 chỉ rõ, Sửu sẽ có tuần mới với vô số vận may trong công việc. Những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp sẽ giúp con giáp may mắn này bội thu, ôm về món tiền khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn.

Càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình Sửu càng ăn nên làm ra. Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi Sửu sẽ được thần tài mở kho, rót lộc vào nhà nên đếm tiền sái tay, sung sướng hơn người. Hơn cả, vận tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn.

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Sách tử vi tuần mới có nói, 7 ngày tới chính là thời hoàng kim của con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới với khá nhiều tin vui, từ công danh, sự nghiệp đến tình duyên. Thay vì tự trách mình trước những sai lầm trong quá khứ, Hợi cần học cách vực dậy tinh thần, làm lại từ đầu để làm chủ đời mình. Chỉ cần có gan làm giàu bạn ắt kiếm được bộn tiền, ngày càng thịnh vượng.

Sách tử vi tuần mới có nói, 7 ngày tới chính là thời hoàng kim của con giáp may mắn này. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần mà con giáp giàu có này xứng đáng nhận được.

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Hỷ sự sẽ gõ cửa nhà Dần tới tấp khiến họ muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp bản lĩnh, dám dấn thân và có tham vọng nên người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Càng nỗ lực vươn lên con giáp giàu có này càng có của nả đầy nhà, tiền nhiều vô kể.

Khổ tận cam lai, trong 7 ngày tới hỷ sự sẽ gõ cửa nhà Dần tới tấp khiến họ muốn khổ cũng không được, càng về cuối tuần càng có tài lộc khởi sắc rực rỡ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp được thần tài MỞ KHO PHÁT LỘC, tiền tự chảy vào túi trong 3 tháng tới

Top con giáp được thần tài MỞ KHO PHÁT LỘC, tiền tự chảy vào túi trong 3 tháng tới

Khổ tận cam lai, trong 3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ được thần tài mở kho phát lộc, tiền ùa vào nhà, tài vận bùng nổ khiến ai cũng trầm trồ.

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