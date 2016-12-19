Top con giáp cẩn thận xui xẻo đeo bám ‘liên miên’, tiền tài ‘đội nón ra đi’ trong tháng 1/2017

Tâm linh - Tử vi 19/12/2016 17:38

Những con giáp này phải cẩn thận hết sức trong tháng 1 năm 2017

Tuổi Dậu

Top con giáp cẩn thận xui xẻo đeo bám ‘liên miên’, tiền tài ‘đội nón ra đi’ trong tháng 1/2017 - Ảnh 1

năm 2017 tương đối suôn sẻ với người tuổi Dậu nhưng tháng 1 lại không mấy tốt đẹp. Đây là tháng người tuổi Dậu gặp không ít việc không hay, làm gì cũng có vấn đề, hết sức cẩn thận người xấu hãm hại.

Tuổi Tuất

Top con giáp cẩn thận xui xẻo đeo bám ‘liên miên’, tiền tài ‘đội nón ra đi’ trong tháng 1/2017 - Ảnh 2

Tháng 1 không mấy may mắn với người tuổi Tuất. Họ đừng dễ tin người quá. Đặc biệt là ai có vị trí thấp, dễ bị người có vị trí cao hãm hại.

Tuổi Mão

Tình hình không mấy khả quan với người tuổi Mão trong tháng 1 năm 2017. Họ nên cẩn thận nếu không muốn mất tiền bạc, công việc không suôn sẻ. Do đó mà từ giờ họ nên lên kế hoạch tiền bạc kỹ hơn để tránh tình huống xấu nhất.

Tuổi Tỵ

Top con giáp cẩn thận xui xẻo đeo bám ‘liên miên’, tiền tài ‘đội nón ra đi’ trong tháng 1/2017 - Ảnh 3

Điều xui xẻo sẽ kéo đến với chuyện tiền bạc, công việc của người tuổi Tỵ trong tháng 1 năm 2017. Năm nay, họ cũng không dồi dào về tiền tài, công việc cũng có xu hướng tệ hơn, chuyện tình duyên cũng không mấy đậm đà. Sang tháng 11, mọi chuyện sẽ tốt hơn

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