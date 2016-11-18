Top con giáp cẩn thận vướng vận xui trong tháng 10 năm 2016

Tâm linh - Tử vi 18/11/2016 15:24

Trong tháng 10 này, những con giáp sau đây phải nên cẩn trọng nếu không muốn vướng phải vận xui xẻo.

Tuổi Tuất

Top con giáp cẩn thận vướng vận xui trong tháng 10 năm 2016 - Ảnh 1

Mọi chuyện đều ổn thỏa, trừ chuyện tình yêu. Những ai đang độc thân dù luôn có vệ tinh theo đuổi nhưng lại không mấy quan tâm chuyện này. Vì vậy mà khó phát triển mối quan hệ.

Và ai đang có tình yêu thì dễ có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm. Một phần do sự theo đuổi quá quyết liệt của họ làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Ai có gia đình lại dễ phát sinh quan hệ ngoài luồng, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Đây thật sự sẽ là giai đoạn thử thách tình cảm của cả hai.

Tuổi Tý

Đây là tháng không mấy thuận lợi cho sự nghiệp của người tuổi Tý

Tuổi Tý thường có khả năng lãnh đạo giỏi, nhưng vì có phần dễ chịu quá với cấp dưới nên có thể bị kẻ xấu đặt điều kiếm chuyện. Và bản tính hay giúp đỡ người khác, cả tin mà làm cho công việc trở nên luông tuồng, không đúng mục đích đề ra, dễ mất lòng cấp trên. Vì vậy tháng này tuổi Tý rất dễ bị người khác soi mói, kiếm chuyện

Tuổi Thân

Top con giáp cẩn thận vướng vận xui trong tháng 10 năm 2016 - Ảnh 2

Người tuổi này dễ bị vướng vào vận đào hoa xấu. Cẩn thận vướng vào những mối quan hệ có vẻ mù quáng.

Còn những ai đã có tình yêu dễ bị phân tâm bởi sự cám dỗ khác. Họ cần cải thiện làm mới tình cảm của cả hai.

Và những ai đã có gia đình thì nên cẩn trọng, vững tâm để không bị cuốn vào những cám dỗ sa ngã.

Tuổi Sửu

Tài vận của người tuổi Sửu trong tháng này có phần thăng trầm. Dễ nảy sinh mâu thuẫn, dễ làm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống.

 

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