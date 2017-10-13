Top con giáp bản tính thiện lương, được người kính kẻ nể, hạnh phúc không âu lo một đời

Họ sinh ra đã thiện lương, ngoài cương trong nhu. Dù họ có bề ngoài hơi ít lời nhưng tấm lòng lại rất ấm áp, luôn muốn giúp mọi người khi có thể.

Người tuổi Thìn nhạy cảm, sống thiên về tình cảm nên dễ dàng đồng cảm với người gặp khó khăn. Dù có gặp trở ngại gì trong cuộc sống, họ cũng rất bản lĩnh đối đầu. Họ không chỉ cố gắng vì bản thân mà còn giúp đỡ người khác.

Cũng do làm việc thiện nhiều nên họ luôn gặp nhiều điều tốt lành và vận may. Từ đó mà thành công trong cuộc sống cũng liên tiếp tới. Hôn nhân cũng ngày một hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn sống vì chính nghĩa, không ngần ngại đứng ra bảo vệ người yếu hơn mình.

Gặp chuyện không hay, họ luôn đứng ra bảo vệ lẽ phải, không bao giờ sợ điều bất chính. Nhưng họ lại nhạy cảm dễ xúc động, cũng rất thẳng tính, không tính toán chi li.

Dù họ có bề ngoài hơi cộc cằn nhưng tâm tính lại rất thiện lương. Vì vậy mà họ gặp nhiều điều tốt lành.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có bề ngoài điềm đạm nhưng lại luôn tràn đầy năng lượng. Họ rất nhiệt tình và hoạt bát, luôn đứng lên vì chính nghĩa. Họ cũng không ngại ngần giúp đỡ bạn bè hết sức có thể.

Họ quan niệm, làm điều thiện không chỉ để tích đức cho bản thân mà còn mong muốn giúp được nhiều người thoát khó khăn. Chính cách hành xử này nên họ được nhiều người nể trọng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tinh thần trách nhiệm cao, biết đối nhân xử thế, lại khiêm tốn. Khi có tranh cãi, họ luôn rất nhường nhịn, là người cuối cùng đưa ra ý kiến để kết thúc câu chuyện. Họ không thích làm lớn chuyện, càng đơn giản càng tốt.

Họ sống thiện lương đầy bao dung nên có nhiều phúc đức. Họ lo cho người khác không tính toán thiệt hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thành thật, hiền lành và thà chịu thiệt về mình chứ không muốn mang lại khó khăn cho người khác. Họ siêng năng, nhạy bén, hay tham gia các công việc thiện nguyện giúp đời.

Do đó mà họ luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống. Chuyện khó khăn gì cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.