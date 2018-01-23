Top 3 nàng giáp càng già càng giàu, là vợ hiền dâu thảo ai cũng ước ao

Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh khác nhau, có người sang giàu sung sướng, có người khổ cực khôn cùng. Tuy nhiên, nếu thuộc một trong ba nàng giáp sau chắc chắn sau khi kết hôn bạn sẽ được hưởng cuộc đời hạnh phúc, bình an, sang giàu hết phần người khác.

Đàn ông có vợ tuổi Mão dù nghèo mạt rệp cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, gia đình luôn bình an, hoà thuận. Càng về già, phụ nữ tuổi này càng xinh đẹp, giỏi giang khiến chồng con nể phục bội phận.

Nữ giới tuổi Mão là người tử tế, khiêm nhường và rất biết cách quan tâm, chia sẻ với người khác. Nhờ đức tính này mà sau khi kết hôn nàng Mão được chồng cưng chiều, gia đình chồng yêu thương. Khi làm mẹ, nàng Mão lại càng phát huy được thế mạnh trong bản năng phụ nữ của mình. Họ khéo léo chăm sóc con cái, đảm đang việc nhà, là trợ thủ đắc lực cho chồng.

Nàng dâu tuổi Dần chính là ước ao của tất cả đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, cá tính và độc lập nên Dần rất dễ khiến nam giới ái ngại khi lại gần. Tuy nhiên, khác với vẻ ngoài cứng rắn ấy Dần mềm mại, nhu mì và rất chu đáo với các thành viên trong gia đình. Chính vì độc lập nên từ khi độc thân Dần đã có thể gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình, sống thoải mái mà không cần dựa dẫm đàn ông.

Khi làm mẹ, Dần dù yêu thương con cái nhưng rất nghiêm khắc, nàng sẽ không bao giờ cưng chiều quá trớn để con hư hỏng. Con cái của người tuổi Dần sẽ thông minh, hiếu thảo và thành công vượt bậc.

Phụ nữ tuổi Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, không chỉ giàu sang mà còn được bề trên nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng, nàng không cần phải nỗ lực quá nhiều cũng dễ dàng đạt được thành tựu đáng nể. Chưa kể, lối sống nhân từ, khoan dung của Thìn giúp họ tích phúc đức cho con cái, gia đình.

Hậu vận, phụ nữ tuổi Thìn chẳng cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong, cũng chẳng cần lo giữ chồng dạy con. Chắc chắn, họ sẽ được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bình an.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.