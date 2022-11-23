Top 3 con giáp sở hữu gu ăn uống kén chọn, chỉ thích ăn cao lương mỹ vị, dễ bị chinh phục qua đường ruột

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 15:27

Luôn kén chọn trong ăn uống, chỉ ăn cao lương mỹ vị là những con giáp dưới đây.

Tuổi Hợi

Nhắc đến ăn ngon mặc đẹp mà không kể đến tuổi Hợi thì quả là thiếu sót. Tuổi Hợi có tính tình xởi lởi, hòa đồng. Chính điều đó là liều thuốc khiến họ luôn vui vẻ thoải mái. Tất nhiên, khi tâm trạng tốt thì lượng thức ăn nạp vào cơ thể sẽ nhiều gấp vài lần bình thường.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn rất thích tự tay vào bếp và mời bạn bè đến thưởng thức. Có bất kì món mới nào được khai phá, họ sẽ bắt tay vào thực hiện và khả năng thành công luôn đạt đến 99%. Điều đó có được là do tuổi Hợi sở hữu một vị giác khá chuẩn đó.

Tuổi Thìn

Trong khi những người khác không quá quan trọng đồ ăn là gì, miễn là đảm bảo đủ chất cho một ngày là đủ thì đồ ăn của con giáp tuổi Thìn khá cầu kỳ và họ đặt ra yêu cầu khá cụ thể với những gì mình muốn. Đó là lý do những bữa ăn của con giáp tuổi Thìn có rất nhiều món với đủ vị khác nhau.

Thậm chí, họ khó tính trong việc ăn uống đến nỗi nếu một bữa ăn không thỏa mãn những yêu cầu của họ là con giáp tuổi Thìn không thấy ngon miệng nữa và không muốn ăn.

Có thể nói, mong muốn thưởng thức những bữa ăn xa xỉ có tiêu chuẩn quốc tế là động lực cho con giáp tuổi Thìn nỗ lực gia tăng thu nhập. Họ cố gắng kiếm tiền để thỏa mãn cuộc sống mà mình mong muốn chứ không chịu an phận.

Top 3 con giáp sở hữu gu ăn uống kén chọn, chỉ thích ăn cao lương mỹ vị, dễ bị chinh phục qua đường ruột - Ảnh 1
Khi tìm hiểu thông tin về những lá vàng dát mỏng, phủ lên những món ăn đắt tiền như gan ngỗng, cá ngừ đại dương, trứng cá carvia... mà giới nhà giàu và siêu giàu trên thế giới được thưởng thức là ngay lập tức họ mơ về một ngày mình kiếm được đủ tiền để được ăn hết những món ăn này.

Tuổi Ngọ

Con giáp cầm tinh ngựa là những người thích bay nhảy và biết cách hưởng thụ cuộc sống cũng như thích ăn ngon mặc đẹp. Dù đi bất kì đâu, tuổi Ngọ vẫn luôn có một ham muốn tột bậc là được ăn ngon, được biết hết tất cả các món ăn từ đơn giản đến cầu kì và tỉ mỉ.

Tuổi Ngọ có một cái miệng sành ăn. Tất cả sơn hào hải vị trên cuộc đời này, tuổi Ngọ đều muốn thử qua hết. Do đó, để “thuần phục” được chú ngựa này thì con đường nhanh nhất và đơn giản nhất chính là chinh phục cái dạ dày khó tính của họ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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