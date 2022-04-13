TOP 3 CON GIÁP được xếp vào hàng “CON GÁI RUỘT” CỦA MẸ CHỒNG, hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bao người ganh tỵ

Chỉ qua vài lần để ý và quan sát, nàng tuổi Dậu có thể đoán nhìn ra khái quát về tính khí, thói quen và sở thích của mẹ chồng mình ra sao để đối đáp cho phù hợp.

Trong 12 con giáp, các cô gái tuổi Dậu đa phần đều là những người sắc sảo và rất khéo léo. Họ rất giỏi đoán biết ý người khác thông qua việc quan sát sắc mặt và lời nói của đối phương, từ đó có cách xử sự hợp lý. "Chiêu" này cũng được cô ấy áp dụng sau khi về nhà chồng, đặc biệt với mẹ chồng của mình.

Nếu ở chung một mái nhà với mẹ chồng, con giáp nữ này càng có nhiều cách để "lấy lòng" đối phương. Nàng tuổi Dậu cho rằng, mẹ chồng là bậc trưởng bối nên đương nhiên phải hiếu thảo và tôn trọng đối phương.

Hơn nữa, cô ấy cũng hiểu rõ, chỉ khi mối quan hệ của mình và mẹ chồng hòa thuận thì cuộc sống hôn nhân của mình mới êm ấm, hạnh phúc. Còn nếu đôi bên nếu xảy ra xung đột, chồng mình bị kẹp ở giữa cũng vô cùng khó xử, tình cảm gia đình khó mà êm cửa ấm nhà.

Nàng tuổi Dậu vô cùng hoạt bát và mạnh mẽ, là mẫu người chẳng những đảm việc nhà mà còn rất có năng lực trong công việc.

Ở nơi làm việc, họ có thể tinh thông đủ phương diện, được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Họ cũng rất có tham vọng trong công việc, là tuýp phụ nữ độc lập và hiện đại điển hình. Dù công việc thường xuyên bận rộn là vậy, cô ấy vẫn có thể chu toàn cả việc chăm lo cho gia đình.

Khi về đến nhà, cô ấy lại toàn tâm toàn ý với gia đình, có khả năng quán xuyến việc nhà kín kẽ và chu đáo. Đây chính là điểm khiến mẹ chồng rất hài lòng khi có con dâu là nàng giáp này.

Hơn nữa, phụ nữ tuổi Dậu còn là những người rất hiểu tâm lý của những người lớn tuổi trong gia đình vì vậy họ thường quan tâm, chăm sóc các bậc bề trên rất khéo léo, chu toàn.

Vì vậy, chẳng có gì sai khi khẳng định nàng dâu tuổi Dậu là một trong những con giáp được lòng mẹ chồng và gia đình chồng nhất. Bạn có biết mình chính là con giáp nữ làm chủ gia đình sẽ giúp gia đạo ngày càng hưng thịnh!

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Các cô nàng tuổi Mão vốn tính hiền lành, ngoan ngoãn, yêu chồng thương con và rất chu toàn với gia đình sau khi kết hôn. Họ vun vén việc nhà rất chu đáo. Mọi việc qua bàn tay quán xuyến của con giáp nữ này đều gọn gàng đâu ra đấy.

Hơn nữa, cô ấy còn sống rất giản dị, biết cách tính toán chi tiêu hợp lý để cân bằng tài chính cho cả gia đình. Chính những điều này giúp họ có thể dễ dàng lấy được lòng của mẹ chồng mà chẳng cần dùng bất cứ chiêu trò hoa mỹ nào.

Cho dù mẹ chồng có là người khó tính đến đâu, cũng khó có thể bắt bẻ điều gì khi thấy cô con dâu của mình lo chu đáo mọi thứ trong gia đình chồng mà bản thân cô ấy cũng không hề xuề xòa chút nào.

Chẳng có người mẹ chồng nào lại không "ưng" người con dâu khéo léo và tháo vát như vậy. Ban đầu có thể cũng sẽ soi mói đôi chút khi chưa hiểu rõ về nàng dâu mới, nhưng thời gian sẽ chứng minh rằng nàng tuổi Mão chính là mẫu con dâu mà mẹ chồng nào cũng yêu cũng quý.

Tuy không phải là mẫu phụ nữ có tham vọng gì quá lớn lao, nhưng cô ấy vẫn biết cách để vừa chăm lo cho gia đình vẹn toàn lại vừa hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc chính là mục tiêu mà con giáp nữ này hướng tới. Cô ấy không mong gì nhiều ngoài việc có đủ thời gian để chăm sóc chồng con, lo toan việc nhà cửa.

Không chỉ vậy, cô ấy còn được lòng của những người xung quanh. Vừa biết vun vén cho gia đình lại biết cách sống hòa hợp với mẹ chồng nên người tuổi Mão có cuộc sống ở nhà chồng thoải mái như ở nhà mẹ đẻ.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói phụ nữ tuổi Hợi cũng chính là mẫu con dâu "trong mơ" mà các bà mẹ chồng luôn mong đợi. Cô ấy đảm đang, tháo vát mọi việc, là một người vợ thương yêu chồng con, rộng rãi với gia đình nhà chồng nên tất nhiên sẽ được mẹ chồng yêu thương.

Tính cách nàng tuổi Hợi rất hiền lành, đoan trang, lại không thích tranh đoạt bất cứ điều gì, rất mực hướng về gia đình. Cô ấy cởi mở, hào phóng và rất lịch sự với người lớn tuổi.

Chẳng những chu toàn việc trong gia đình sau khi kết hôn mà còn rất được lòng cả họ hàng bên nhà chồng bởi sự hòa ái và dễ gần của mình.

Khi bản thân và gia đình chồng xảy ra khúc mắc, cô ấy trước hết sẽ tự kiểm điểm bản thân, đặt hạnh phúc gia đình lên trên hết để giữ nhà cửa ấm êm. Cô ấy xử sự dĩ hòa vi quý, sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân nếu có thể để các bên đều được thoải mái. Ngay cả khi yêu cầu của đối phương có hơi khắt khe, cô ấy sẽ khéo léo thuyết phục chứ không không trực tiếp từ chối.

Nếu như ở môi trường làm việc, nàng tuổi Hợi là mẫu nhân viên có năng lực làm việc mạnh mẽ, tự mình đạt được những cơ hội phát triển tốt và có thể nhận được phần thưởng xứng đáng thông qua sự cố gắng của bản thân.

Thì sau khi hoàn thành công việc và trở về nhà, cô ấy lại đảm nhiệm vai trò người vợ người mẹ rất chu toàn. Đặc biệt, cô vợ tuổi Hợi sẽ biết cách động viên chồng vượt qua khó khăn, hỗ trợ chồng một cách vô điều kiện.

Chính nhờ những điều đó mà trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu người tuổi Hợi cũng ghi điểm tốt với mẹ chồng, đương nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều mẹ chồng khi chọn con dâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.