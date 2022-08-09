Top 3 con giáp có cuộc đời "nở bông" ở mọi phương diện: Sau ngày 10 tháng 8, trước đó "khổ tận cam lai", từ mai "cơm lành canh ngọt", tài lộc vượng phát, tình duyên nở rộ, sự nghiệp rộng mở

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 13:54

Tử vi học cho biết đây sẽ là 3 con giáp gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, có bước tiến trong sự nghiệp, thời vận hanh thông trong thời gian sắp tới.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi từ ngỳ 10 tháng 8 sẽ diễn ra trôi chảy. Những người làm kinh doanh sẽ có những bước tiến đáng kể. Bản mệnh vẫn luôn nỗ lực hết mình để chinh phục mọi đỉnh cao vinh quang. Với những người làm công ăn lương, đường tài lộc của con giáp vượng phát. bạn hoàn toàn có cơ hội nâng cao thu nhập bằng các nghề tay trái.

Top 3 con giáp có cuộc đời 'nở bông' ở mọi phương diện: Sau ngày 10 tháng 8, trước đó 'khổ tận cam lai', từ mai 'cơm lành canh ngọt', tài lộc vượng phát, tình duyên nở rộ, sự nghiệp rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm, con giáp may mắn này với người ngoài không được tốt nhưng với người thân lại đặc biệt ấm áp, bản mệnh tin tưởng và muốn dựa dẫm về mặt tinh thần với gia đình của mình.

Tuổi Dần

Nếu những tháng trước, tuổi Dần có thể gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì tháng này, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này.

Top 3 con giáp có cuộc đời 'nở bông' ở mọi phương diện: Sau ngày 10 tháng 8, trước đó 'khổ tận cam lai', từ mai 'cơm lành canh ngọt', tài lộc vượng phát, tình duyên nở rộ, sự nghiệp rộng mở - Ảnh 2
Theo tử vi học, từ ngày 10 tháng 8, tuổi Dần sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy. Dường như tuổi Dần luôn nhiệt huyết với bất cứ điều gì được giao cho dù nó có đem lại lợi ích hay không. Đây là một ưu điểm lớn trong mắt mọi người xung quanh mà tuổi Dần có được. Vì vậy, những chú hổ luôn được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc, thậm chí, một số đồng nghiệp còn là bạn bè thân thiết đối với những người tuổi Dần.

Theo tử vi học, từ ngày 10 tháng 8, tuổi Dần sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, biết người biết ta, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn. So với những con giáp khác, người tuổi Mão chẳng may gặp phải khó khăn, trắc trở thì đều có người xuất hiện để kịp thời giúp đỡ và cưu mang. Nhìn chung, người tuổi Mão không bao giờ sợ rơi vào hoàn cảnh cùng cực, bởi lẽ phước lành mà họ có được đủ để có thể xây dựng cuộc sống sung túc và hạnh phúc đến mai sau.

Top 3 con giáp có cuộc đời 'nở bông' ở mọi phương diện: Sau ngày 10 tháng 8, trước đó 'khổ tận cam lai', từ mai 'cơm lành canh ngọt', tài lộc vượng phát, tình duyên nở rộ, sự nghiệp rộng mở - Ảnh 3
Cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực từ ngày 10 tháng 8. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong những ngày tới đây, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như tuần trước gặp nhiều khó khăn thì tuần này sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 8 thì công việc của tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác. Tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Mão tìm được hướng đi mới trong tương lai. Nửa năm trước vất vả thế nào không biết, nhưng thời gian sắp tới sẽ viên mãn đủ đầy, có khả năng làm giàu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ ngày mai (10/8/2022), tử vi 12 con giáp chỉ ra vận xui đeo bám 3 con giáp này, tránh tin người mà hao tổn tiền tài

Đúng 12 giờ ngày mai (10/8/2022), tử vi 12 con giáp chỉ ra vận xui đeo bám 3 con giáp này, tránh tin người mà hao tổn tiền tài

Số trời định 3 con giáp vận xui ập đến trong ngày mai (10/8/2022) đặc biệt là từ 12 giờ trở đi có chạy trời cũng không khỏi nắng.

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