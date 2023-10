Tối nay (12/10), 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, đếm tiền mỏi tay, hốt trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên như vũ bão

Tử vi dự báo rằng, sang tối nay (12/10), tuổi Sửu đón Tam Hỷ lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân đón nhận nhiều chuyển biến tích cực vào tối hôm nay (12/10). Bản mệnh không ngừng cố gắng tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống ấm no. Con giáp này sẽ tìm thấy nhiều vận may. Các mâu thuẫn, khó khăn dần biến mất nhường chỗ cho may mắn, thuận lợi.

Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội làm ăn tốt, túi tiền ngày một rủng rỉnh hơn. Con đường sự nghiệp của tuổi Thân ngày một rộng mở, bản mệnh cũng không phải chịu gánh nặng tài chính. Tuổi Thân nên tranh thủ thời điểm này để phát triển mạnh mẽ hơn, thu về nhiều tài lộc nhất có thể. Những tháng cuối năm tới đây, cuộc sống của tuổi Thân có những chuyển biến bất ngờ, tài vận ngày một tốt lên.