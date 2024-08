Theo góc nhìn phong thủy thì dao hay các vật nhọn có thể khiến cho vong hồn sợ hãi mà bỏ đi. Tuy nhiên dao hay vật nhọn lại có nguy cơ gây tai nạn khi mang bên mình, khi để đầu giường. Do đó bạn rất cần chú ý đảm bảo an toàn. Hơn nữa dao và vật nhọn dễ tạo ra sát khí ảnh hưởng tới phong thủy. Việc dùng dao nhọn đi ra ngoài đôi khi cũng lại gây họa không đáng có, hoặc có thể gây chảy máu tihf càng thu hút ma quỷ.

Về tỏi, theo quan niệm Phật giáo thì tỏi lại thu hút ma quỷ nên Phật tử được khuyên kiêng ăn tỏi để tránh bị am quỷ đeo bám. Bởi vậy việc mang tỏi tùy theo quan niệm tín ngưỡng chứ không phải hoàn toàn nghiêng về việc tốt cho xua đuổi ma quỷ.

Vậy cần mang gì trong tháng 7 âm để xua đuổi tà ma?

- Mang tỏi bên mình

Tỏi được quan niệm giúp xua đuổi tà ma, khiến cho ma quỷ không dám ''xâm nhập'' vào nhà, đem đến sự may mắn, tránh được các vận hạn.

Mặc khác, với những người kinh doanh việc treo chùm tỏi trước cửa hàng sẽ đem lại tác dụng trừ tà rất hay và vô cùng hiệu quả, xua đuổi vong hồn đeo bám và mang đến sự may mắn, tài lộc cho gia chủ.

- Mang đậu xanh trong người

Đậu xanh được xem là thực phẩm, nguồn thức ăn của các thần tiên. Bởi thế trong tháng cô hồn mang đậu xanh trong người khiến vong hồn ma quỷ khiếp sợ mà bỏ chạy, không dám đến gần.

Không những thế đậu xanh còn tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi nảy nở. Giúp chuyện làm ăn kinh doanh trở nên suôn sẻ và thuận lợi hanh thông. Tinh thần luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

- Mang theo vòng dâu

Gỗ dâu tằm được cho là âm khí mạnh mẽ nên giúp đuổi ma quỷ tránh tà. Bởi thế từ xưa tới nay dân gian khuyên treo cành dâu trong nhà hoặc mang theo vòng gỗ dâu giúp an toàn cho trẻ nhỏ người yếu bóng vía người già. Bởi thế bạn nên chú ý mang theo vòng dâu sẽ an toàn hơn.

- Treo ngải cứu

Ngải cứu là loại cây có dương khí mạnh. Do đó dân gian treo ngải cứu trong nhà hoặc mang theo ngải cứu trong túi áo, xông nước ngải cứu, tắm nước ngải cứu, đốt ngải cứu để xông nhà giúp đuổi âm khí, mang lại may mắn cho gia đình.

- Tránh mặc quần áo màu trắng hoặc màu đen

Tránh mặc quần áo màu trắng hặc màu đen vì đây là hai màu tang tóc âm khí nặng nên kiêng không dùng vào tháng 7 âm lịch. Nhữngmàu này cũng khiến ma quỷ nhầm lẫn là "đồng bạn" nên sẽ tìm tới bủa vây gia chủ.

- Mang gạo nếp bên mình

Gạo nếp tượng trưng cho ấm no, sung túc và bình an. Vào tháng cô hồn này, mọi người ra đường nên mang bên người túi gạo nếp để cầu bình an và may mắn. Song đó xua đuổi tà ma đeo bám, tránh vận hạn xui xẻo xảy ra làm nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!