Thứ Sáu ngày 9/6/2023: HAO TÀI bám riết, 3 con giáp sự nghiệp sa sút, tiền bạc 'không cánh mà bay', công sức gây dựng suốt thời gian dài tiêu tan vào phút chót

Tuổi Sửu được khuyên nên thận trọng trong chuyện tiền bạc kẻo vướng họa hao tài trong ngày Kiếp Tài chiếu mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng xong xuôi, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng trục trặc vào phút cuối khiến tiền bạc có nguy cơ tiêu tan.

Tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút. Con giáp này ngày càng bất lực trong việc chung tay xây đắp mối quan hệ khi mọi thứ vẫn luôn chỉ có mình bạn nỗ lực. Bạn chẳng muốn làm gì lãng mạn hay bày tỏ yêu thương với ai cả.

Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính, trước khi đặt niềm tin cũng phải xem người đối diện là người ra sao, chớ nên cả nể. Hãy coi như đây là bài học đắt giá để không sai lầm thêm một lần nào nữa.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy dễ dàng. Một vài rắc rối bất ngờ tìm đến người tuổi này do ảnh hưởng của Thương Quan. Trong tình huống thế này, bản mệnh cần tỉnh táo để tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh. Có vẻ như con giáp này sẽ bị hoạ hao tài đeo bám nên hãy hết sức thận trọng trước mỗi quyết định cũng như hạn chế mua sắm trong khoảng thời gian này.

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Người độc thân hoàn toàn có cơ hội để tìm đến một nửa yêu thương cho mình. Người đã lập gia đình có thêm nhiều thời gian để trò chuyện với người bạn đời của mình.

Tuổi Dậu

Hôm nay, tuổi Dậu không được chủ quan trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền bạc bởi có thể sẽ gặp rắc rối liên quan đến tiền bạc, giấy tờ, sổ sách tài chính. Chỉ cần một ly sẽ đi một dặm, không thể lường trước được điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Những mưu tính công việc ở thời điểm này cũng trở nên khó khăn và trắc trở hơn với tuổi Dậu. Mọi việc đã lên kế hoạch bỗng chốc đổ vỡ khiến bản mệnh không kịp trở tay. Điều này sẽ dẫn tới những hao tổn về tiền bạc cũng như khiến tinh thần con giáp này sa sút nghiêm trọng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.