Thứ 3 tài lộc tích lũy, thứ 4 kiếm được bộn tiền, 3 con giáp của cải chất đầy nhà, vi vu mua nhà mua đất

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 11:50

Theo tử vi học, đúng thứ Ba và thứ Tư, tài lộc dồi dào, Thần Tài gửi của cải, 3 con giáp làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền nhiều không đếm xuể.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng thứ Ba và thứ Tư, người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận.

Những người tuổi Tuất càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Tuất sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Những người tuổi Tuất đừng chần chừ kẻo bỏ lỡ mấ cơ hội có một không hai này. Đây chính là lúc bạn chứng tỏ được năng lực của mình trong mọi việc. 

Thứ 3 tài lộc tích lũy, thứ 4 kiếm được bộn tiền, 3 con giáp của cải chất đầy nhà, vi vu mua nhà mua đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết, sang thứ Ba và thứ Tư, người tuổi Dậu là người sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù, tuổi Dậu đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

Đây chính là “thời điểm vàng” giúp tuổi Dậu đổi đời. Những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, tuổi Dậu có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý. Với người tuổi Dậu đang làm công thì đây là thời gian khẳng định vị trí cũng như năng lực của bản thân. 

Thứ 3 tài lộc tích lũy, thứ 4 kiếm được bộn tiền, 3 con giáp của cải chất đầy nhà, vi vu mua nhà mua đất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào thứ Ba và thứ Tư là thời điểm tuyệt vời cho người tuổi Thìn có thể lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Trong thời gian này, con giáp tuổi Thìn sẽ hưởng tài lộc sum sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. 

Trong cuộc sống, tuổi Thìn sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì tuổi Thìn cũng không kém cạnh. Con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, những cơ hội mới để thể hiện bản thân và tăng thêm thu nhập.

Thứ 3 tài lộc tích lũy, thứ 4 kiếm được bộn tiền, 3 con giáp của cải chất đầy nhà, vi vu mua nhà mua đất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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