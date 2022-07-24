Thứ 2 ngày 25/7, bước vào cục diện TAM HỢP: Thời vận đã tới, chỉ 2 con giáp này được đổi vận làm tỷ phú, tình tiền thăng hoa viên mãn

Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn, việc tăng lương, thăng chức cũng không gặp nhiều trở ngại.

Thứ 2 đầu tuần mới, vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá tốt, có nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm sẽ có hỷ tín. Những người độc thân cũng không khó để tìm được cho mình đối tượng ưng ý, tình cảm phát triển rất nhanh khiến bạn cũng thấy bất ngờ.

Trong ngày thứ 2 đầu tuần mới, cuộc sống tài lộc và sự nghiệp người tuổi Mão cũng có dấu hiệu khởi sắc, một số vấn đề khúc mắc hay khó khăn gặp phải từ tuần trước đó được xử lý triệt để bởi tư duy sáng tạo, trí tuệ thông thái nên dù nhiệm vụ khó tới cỡ nào cũng vẫn hoàn thành xuất sắc.

Ảnh minh họa

Người tuổi Mão có ý định nhảy việc nên tận dụng mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý của mình. Nếu tuổi Mão biết sắp xếp lại công việc theo hướng chuyên nghiệp và có kế hoạch hơn, đừng làm theo ngẫu hứng, vừa mông lung tốn thời gian mà không hiệu quả.

Người tuổi Mão buôn bán kinh doanh cần cảnh giác khi tiếp xúc với khách hàng mới, nếu gặp gỡ đối tác cũ thì phải giữ lời ăn tiếng nói thận trọng kẻo đổ vỡ kế hoạch. Nếu thận trọng bạn vẫn thu được nhiều lợi cao.

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