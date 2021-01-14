Thời tới không cản nổi: 3 con giáp của cải không mời mà đến, phú quý lâm môn, nghèo mấy cũng phát tài

Tâm linh - Tử vi 14/01/2021 05:49

Sau Tết âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, nghèo mấy cũng thành đại gia, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Số trời đã định, chỉ cần bước sang ngày mồng 1 Tết âm lịch những con giáp may mắn này sẽ liên tục đón thần tài vào nhà, đời sang trang viên mãn. 

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Làm chơi hưởng thật, gánh tiền mỏi lưng, cả năm phú quý chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có ngút trời này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp điềm đạm, nhẹ nhàng, vô cùng tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, Mùi đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, cấp trên tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp. Trước ngưỡng 32, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp may mắn này cũng đại phát.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc rơi trúng đầu. Làm chơi hưởng thật, gánh tiền mỏi lưng, cả năm phú quý chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có ngút trời này. 

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Cả năm sung túc, lắm của nhiều tiền, tình duyên phơi phới chính là vận số của Ngọ trong năm mới Tân Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp hướng ngoại, có óc sáng tạo hơn người nên Ngọ thăng tiến cực nhanh, gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm con giáp giàu sang này càng vụt sáng, tài lộc đỏ chót như son.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh Ngọ sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Cả năm sung túc, lắm của nhiều tiền, tình duyên phơi phới chính là vận số của Ngọ trong năm mới Tân Sửu. 

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Hợi đừng chần chừ bởi thời hoàng kim đã điểm, chỉ cần có gan làm giàu bạn ắt trở thành tỷ phú, của nả chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Canh Tý 2020 là năm không mấy suôn sẻ với người tuổi Hợi. Thế nhưng, ngay sau đêm giao thừa con giáp giàu có này sẽ hút cạn lộc trời. Mưa tài lộc ập xuống đầu, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất chính là những gì Hợi nắm chắc trong tay.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch mới trong sự nghiệp, Hợi đừng chần chừ bởi thời hoàng kim đã điểm, chỉ cần có gan làm giàu bạn ắt trở thành tỷ phú, của nả chất đống.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, hỷ sự lâm môn, càng về cuối tháng 1/2021 càng phát tài.

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