Thầy phong thủy bốc lá số tử vi 5 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp có VẬN KHÍ TỐT LÀNH, NHANH THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, tiền sẽ chảy vào túi như nước

Người tuổi Thìn trong 5 tháng cuối năm 2022 có quý nhân phù trợ nên chả trách mà may hết phần thiên hạ, bản mệnh giành được nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Vận khí cát lành, chẳng có khó khăn trở ngại nào có thể cản đường, chuyện tăng lương thăng chức đã đến rất gần.

Công việc tốt nên tài lộc cũng theo đó mà tăng. Các nguồn thu nhập đều gia tăng không ngừng, bản mệnh thu lợi về đầy tay. Tình cảm cá nhân cũng đơm hoa kết trái, người độc thân đươc nhiều người khác phái ngỏ lời, còn người đã có đôi cũng có những giây phút ngọt ngào của sự thấu hiểu và gắn kết giữa hai con tim cháy bỏng vì yêu.

Tuổi Dậu

Vận trình cuối tháng 12 của người tuổi Dậu tăng lên mạnh mẽ, bạn có thể kê cao gối mà ngủ. Công việc diễn ra thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ. Hơn thế, bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao hoặc tầng lớp có quyền lực trong xã hội, từ đó học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cũng như tạo các mối quan hệ xã giao rộng rãi, có lợi cho phát triển sự nghiệp trong tương lai, bản mệnh giành được nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

5 tháng cuối năm 2022, bạn tự mình khám phá khả năng tiềm ẩn, thử sức ở lĩnh vực mới, tỷ lệ thành công rất cao. Hãy xông xáo và mạnh dạn đưa ra ý tưởng hoặc chiến lược kinh doanh mới, mọi người hoàn toàn ủng hộ bạn.

Gia trạch ổn định, cuộc sống gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Giáo dục con cái ở thời buổi hiện tại không còn chú trọng quá nhiều tới thành tích học tập. Bạn nên tập trung phát triển các kỹ năng mềm cho trẻ, để trẻ có thể thích ứng với sự đổi mới của xã hội.

Lưu ý, trong tuần phương diện sức khỏe có chút giảm sút. Thời tiết thay đổi đột ngột, bản mệnh chú ý giữ ấm cổ họng kẻo bị cảm lạnh, ho kéo dài dẫn tới viêm họng cấp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trải sẽ có 5 tháng cuối năm 2022 cực sinh động với nhiều niềm vui ở mọi phương diện trong cuộc sống. Những chuyện xui xẻo gặp phải trước đây sẽ tự động tan biến, trả lại cho bạn bầu không khí trong lành, an yên.

Khi vận thế khởi sắc mạnh, bản mệnh có thể đầu tư một vài hạng mục yêu thích, xông xáo trong công việc hơn nữa để gặt hái thành quả rực rỡ hơn nữa, bõ công bao ngày nỗ lực phấn đấu.Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới hài hòa càng tạo điều kiện thuận lợi cho bản mệnh phát triển sự nghiệp, bản mệnh giành được nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Với những người mới đi làm hoặc thay đổi vị trí làm việc nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận thử thách từ cấp trên. Hãy đón nhận nó như công việc hàng ngày bạn làm, không cần căng thẳng làm gì mà ảnh hưởng tới sức khỏe.

Vận trình tình cảm hanh thông, tình yêu đôi lứa thăng cấp bất ngờ, hứa hẹn những trải nghiệm sinh động. Nhiều khả năng hai bạn sẽ có chuyến du lịch xa cùng nhau. Tận dụng cơ hội này để “sản xuất” thêm một thiên thần nữa bạn nhé.

Người độc thân có vận đào hoa vượng lên bất ngờ, bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới. Chính vì thế, cơ hội để tìm được ý chung nhân rất nhiều.

Lưu ý, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể để không bị hao hụt tài chính quá lớn.

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