Tháng cô hồn nên kiêng gì? Tháng cô hồn nên làm gì?

Cúng kiếng hay kiêng cữ trong tháng cô hồn là phong tục lâu đời của người dân Việt Nam. Nhiều người tin rằng chỉ khi cẩn trọng như thế trong tháng này mới tránh được các vận xui rủi. Đồng thời, nhiều người cũng lựa chọn hình thức đi chùa, làm từ thiện để mong cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Vậy tháng cô hồn nên kiêng gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tháng cô hồn bắt đầu từ ngày mùng 2 đến đêm ngày 14 tháng 7 theo Âm lịch. Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống có từ lâu đời. Thông thường mọi người có quan niệm rằng đây là tháng của ma quỷ, không mang lại may mắn nên họ sẽ không thực hiện cưới hỏi, xây dựng hay mua sắm, đi xa…

Tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn bắt nguồn từ Trung Quốc. Ở đó, người ta quan niệm rằng vào ngày 2/7 hàng năm, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ môn quan để quỷ đói trở lại trần gian và trở về vào đêm ngày 14/7. Do đó, con người phải tiến hành cúng kiếng bánh, gạo, tiền vàng mã… để đảm bảo cuộc sống bình yên, không bị quỷ quấy nhiễu.

Cái tên “tháng cô hồn’ bắt nguồn từ Trung Hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tháng cô hồn nên kiêng gì?

“Tháng cô hồn nên kiêng những gì?” là câu hỏi của rất nhiều người. Điều này còn tùy thuộc vào phong tục của từng vùng miền, rất khó để có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm chung nhất định mà bạn nên cẩn trọng như:

Lưu ý khi cúng kiếng

Trong lúc cúng cô hồn, bạn tuyệt đối không được ăn vụng khi chưa cúng xong hoặc chưa cầu xin. Nhiều người quan niệm đây là thức ăn của ma quỷ, nếu ăn vụng sẽ mang đến nhiều tai họa.

Bạn cũng không nên đốt vàng mã tùy tiện vì sẽ thu hút nhiều ma quỷ tìm đến. Bạn cũng không nên nhặt tiền vàng mã rơi trên đường vì đây có thể là tiền một số người dùng để mua chuộc ma quỷ, nếu nhặt sẽ rước tai họa vào thân.

Bạn không nên ăn vụng trong lúc cúng kiếng - Ảnh minh họa: Internet

Các hoạt động nên tránh

Trong tháng cô hồn bạn nên hạn chế đi chơi đêm, đặc biệt là những người yếu bóng vía. Không nên gọi tên nhau lúc đi chơi đêm vì ma quỷ sẽ nhớ tên, dễ gây điềm gở. Bạn cũng không nên xuống nước bơi lội vì nhiều người tin rằng ma quỷ sẽ làm trẹo chân bạn, gây nguy hiểm.

Khi đi ngủ bạn cũng nên chú ý không nên để dép hướng phần mũi về phía giường. Vì như thế ma quỷ sẽ nhìn thấy và biết có người sống đang ngủ trên giường. Khi đó chúng sẽ lên nằm cùng với bạn.

Ngoài ra, bạn không nên treo chuông gió ở đầu giường ngủ vì ma quỷ sẽ rất dễ bị thu hút bởi những tiếng leng keng. Bạn cũng không nên phơi quần áo vào ban đêm vì quần áo ấy sẽ dễ mang “quỷ khí”. Tốt hơn hết bạn không nên tham gia các hoạt động có tính mạo hiểm trong dịp này, hạn chế ở một mình vì dễ bị ma quỷ quấy phá.

Không nên treo chuông gió ở đầu giường vì sẽ thu hút ma quỷ - Ảnh minh họa: Internet

Các địa điểm nên tránh

Vào tháng 7, bạn nên tránh những nơi tối tăm vì đó thường là nơi ma quỷ tụ tập, không nên đến gần. Bạn cũng cần tránh xa những cây đa, nơi hội tụ nhiều âm khí, không nên ngồi, trốn, nằm hay trèo lên đó.

Ngoài ra còn rất nhiều việc bạn cũng cần hạn chế như: không cắm đũa đứng giữa bát cơm, không chụp ảnh vào ban đêm, không nên hù dọa người khác…

Những điều nên làm trong tháng cô hồn

Trong tháng cô hồn, có rất nhiều việc bạn có thể làm để ngăn vận xui đến với bản thân và gia đình. Bạn có thể cân nhắc thực hiện các việc sau:

Địa điểm có thể đi

Nhiều người tin rằng tháng cô hồn là Tết của người đã khuất, do đó bạn nên đi viếng thăm mộ người thân. Bạn cũng nên đi chùa thắp nhang để cầu sức khỏe, bình an… cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, bạn có thể tham gia các công việc thiện nguyện, ngoài việc mang lại cảm giác thoải mái, vui vẻ, bình an nó còn giúp bạn tích đức, vượt qua tháng cô hồn an toàn.

Trong tháng cô hồn bạn có thể đi chùa để cầu bình an và sức khỏe cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động thường ngày

Trong cách cư xử và hoạt động thường ngày bạn không nên sát sinh các con vật, nên cúng xe ô tô, ăn chay trong tháng này ít nhất 2 ngày… Hãy cư xử nhã nhặn, vui vẻ và tránh xung đột với mọi người xung quanh. Nếu có đi đâu trong tháng này thì tốt hơn hết bạn nên tranh thủ về sớm, nếu lỡ đi về muộn thì không nên ngoái nhìn lại.

Nếu kể ra các việc không nên làm và nên làm trong tháng 7 thì có vô số. Nhưng một điều bạn có thể tin tưởng là nếu mình sống tốt, sống có ích thì không cần sợ gì cả. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình, chăm sóc bản thân để tránh các loại bệnh tật có thể tìm đến mình trong tháng này.

Dù kiêng cử bất kỳ thứ gì thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ gìn sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 cô hồn nên kiêng gì? Là câu hỏi của rất nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ rất thận trọng trong những việc này để mong bảo vệ gia đình mình. Tuy nhiên, dù có kiêng cử thế nào thì cũng phải đảm bảo sức khỏe của bản thân, không nên mê tín dị đoan. Mong những chia sẻ về vấn đề “tháng cô hồn nên kiêng gì?” có thể giúp ích cho các bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.