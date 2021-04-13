Tết Hàn thực, 3 điều NÊN làm và 3 điều ĐẠI KỴ gia chủ nên biết để hút tài lộc, tránh rước xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 13/04/2021 10:55

Tết Hàn thực 2021 rơi vào thứ Tư, ngày 14/4. Trong ngày này, muốn thu hút tài lộc, may mắn và xua đuổi những điều không may, gia chủ cần làm đúng 3 điều và kiêng kỵ 3 điều sau.

Đặt lên bàn thờ bánh trôi, bánh chay

Tại Việt Nam, Tết Hàn thực còn được người dân gọi với tên Tết bánh trôi, bánh chay. Món bánh trôi, bánh chay không thể thiếu trong ngày Tết Hàn thực, thường được dùng để dâng lên bàn thờ tổ tiên với mong muốn cầu mong mọi điều sung túc, tròn đầy, ấm no. Ngoài ra, nó cũng thể hiện tấm lòng thành của con cháu gửi cho tổ tiên của mình.

tet han thuc 2021
Món bánh trôi bánh chay giúp gia chủ cầu được may mắn, ấm no trong ngày Tết Hàn thực - Ảnh: Internet 

Đặt lên bàn thờ ly nước sạch

Đúng ngày Tết Hàn thực, để cầu mong những điều may mắn đến gần, gia chủ cũng nên đặt lên bàn thờ tổ tiên một ly nước sạch. Ly nước trong suốt tượng trưng cho cái tâm trong sáng, lương thiện của con cháu, mong tổ tiên chứng giám và phù hộ cho cuộc sống nhiều niềm vui, may mắn thuận lợi.

Đặt lên bàn thờ đầy đủ hương, hoa, quả và trầu cau

Trong ngày Tết Hàn thực 2021, ngoài bánh trôi bánh chay thì gia chủ cũng không được quên đặt các thứ như hương, hoa, quả, trầu cau lên bàn thờ tổ tiên. Đây là những món đồ cúng thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên, cầu mong được tổ tiên phù hộ độ trì, cho làm ăn thuận lợi, cuộc sống khấm khá, con cháu thuận hòa, yên vui.

tet han thuc 2021 2
 Hoa quả, trầu cau là những thứ không thể thiếu để đặt lên bàn thờ tổ tiên ngày Tết Hàn thực - Ảnh: Internet

 

Tuyệt đối không chuyển nhà

Ngày Tết Hàn thực là một ngày gia chủ nên chăm chút, lo toan việc cúng kiếng cho tổ tiên. Nếu trong ngày này thực hiện việc chuyển nhà, sẽ ảnh hưởng tới vong linh, tổ tiên trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, gia chủ tuyệt đối không chuyển nhà trong ngày này, kẻo phạm đại kỵ mà rước toàn xui xẻo.

 

Kiêng cho lửa

Ngọn lửa đối với người Việt là biểu tượng của sự may mắn, ấm no. Chính vì vậy, trong một dịp đặc biệt như ngày Tết Hàn thực, tuyệt đối không được mang lửa đi cho người khác. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, làm may mắn tự chui ra khỏi nhà, gia chủ làm gì cũng khó khăn.

tet han thuc 2021 3
Trong ngày này, cần kiêng cho lửa để tránh làm mất vận may, rước toàn xui xẻo -
Ảnh minh họa: Internet 

Kiêng ăn mặn, sát sinh

Ngày Tết Hàn thực, để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống của mình, gia chủ nên nhớ không được sát sinh, ăn mặn. Chỉ nên ăn các món chay để cầu phúc khí, may mắn. Hơn nữa, việc này còn giúp gia chủ chứng tỏ được lòng thành với bề trên, được quý nhân phù hộ cho mọi điều thuận lợi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 dấu hiệu bạn sắp trở thành người giàu có, dấu hiệu cuối cùng chắc như đinh đóng cột, mau may sẵn túi ba gang để đựng tiền vàng

3 dấu hiệu bạn sắp trở thành người giàu có, dấu hiệu cuối cùng chắc như đinh đóng cột, mau may sẵn túi ba gang để đựng tiền vàng

Nếu bạn đang sở hữu đúng 3 điềm báo may mắn sau đây, xin chúc mừng vì bạn sắp trở nên giàu nứt đố đổ vách, một bước nhảy vọt vào danh sách đại gia tỷ phú.

Xem thêm
Từ khóa:   Tết Hàn thực nên làm gì ngày tết hàn thực Tết Hàn thực nên kiêng gì

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 56 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 2 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 18 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ