Tết Hàn thực, 3 điều NÊN làm và 3 điều ĐẠI KỴ gia chủ nên biết để hút tài lộc, tránh rước xui xẻo

Tại Việt Nam, Tết Hàn thực còn được người dân gọi với tên Tết bánh trôi, bánh chay. Món bánh trôi, bánh chay không thể thiếu trong ngày Tết Hàn thực, thường được dùng để dâng lên bàn thờ tổ tiên với mong muốn cầu mong mọi điều sung túc, tròn đầy, ấm no. Ngoài ra, nó cũng thể hiện tấm lòng thành của con cháu gửi cho tổ tiên của mình.

Đúng ngày Tết Hàn thực, để cầu mong những điều may mắn đến gần, gia chủ cũng nên đặt lên bàn thờ tổ tiên một ly nước sạch. Ly nước trong suốt tượng trưng cho cái tâm trong sáng, lương thiện của con cháu, mong tổ tiên chứng giám và phù hộ cho cuộc sống nhiều niềm vui, may mắn thuận lợi.

Đặt lên bàn thờ đầy đủ hương, hoa, quả và trầu cau

Trong ngày Tết Hàn thực 2021, ngoài bánh trôi bánh chay thì gia chủ cũng không được quên đặt các thứ như hương, hoa, quả, trầu cau lên bàn thờ tổ tiên. Đây là những món đồ cúng thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên, cầu mong được tổ tiên phù hộ độ trì, cho làm ăn thuận lợi, cuộc sống khấm khá, con cháu thuận hòa, yên vui.

Tuyệt đối không chuyển nhà

Ngày Tết Hàn thực là một ngày gia chủ nên chăm chút, lo toan việc cúng kiếng cho tổ tiên. Nếu trong ngày này thực hiện việc chuyển nhà, sẽ ảnh hưởng tới vong linh, tổ tiên trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, gia chủ tuyệt đối không chuyển nhà trong ngày này, kẻo phạm đại kỵ mà rước toàn xui xẻo.

Kiêng cho lửa

Ngọn lửa đối với người Việt là biểu tượng của sự may mắn, ấm no. Chính vì vậy, trong một dịp đặc biệt như ngày Tết Hàn thực, tuyệt đối không được mang lửa đi cho người khác. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, làm may mắn tự chui ra khỏi nhà, gia chủ làm gì cũng khó khăn.

Kiêng ăn mặn, sát sinh

Ngày Tết Hàn thực, để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống của mình, gia chủ nên nhớ không được sát sinh, ăn mặn. Chỉ nên ăn các món chay để cầu phúc khí, may mắn. Hơn nữa, việc này còn giúp gia chủ chứng tỏ được lòng thành với bề trên, được quý nhân phù hộ cho mọi điều thuận lợi.

