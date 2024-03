Sau trưa mai 29/3/2024: Vận đỏ lại kéo đến như mưa giông bão giật khiến 3 con giáp hoa mắt khi nhìn đâu cũng thấy tiền tiền và tiền

Do tích cực làm những việc lành, người tuổi Ngọ được tin là luôn nhận sự bảo hộ từ quyền lực cao hơn. Bản mệnh thường gặp may mắn, tránh được những rủi ro không đáng có và luôn có phúc khí bao quanh, hóa giải mọi điều không may mắn.

Sau trưa mai 28/3/2024, bất ngờ tài lộc đến với người tuổi Ngọ mà không cần báo trước. Bản mệnh sẽ phát tài phát lộc, và công việc kinh doanh của bản mệnh sẽ trở nên suôn sẻ, như có gió đẩy đưa. Bản mệnh không ngừng mở rộng thị trường, đầu tư mạnh mẽ và kết quả là thu lợi nhuận nhiều hơn hẳn so với trước, mở ra cánh cửa của sự thịnh vượng và giàu có.