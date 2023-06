Có gan làm giàu, mưu trí và cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên chẳng ai có thể ghét Tỵ. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nên cuộc sống của Tỵ thuận lợi, may mắn hơn người. Đã có những lúc Tỵ tưởng chừng như mất trắng tất cả nhưng nhờ hưởng phúc lộc của trời nên kẻ xấu dù muốn cũng chẳng làm gì được.

Tử vi dự báo sau ngày mai, thứ Tư (7/12/2022), lộc lá vây quanh, vận may ùa vào nhà nên Tỵ sẽ có 15 ngày tới vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý. Cuối năm nằm trên đống vàng, tình duyên viên mãn, ngày càng thăng hoa là những gì Tỵ xứng đáng nhận được trong những ngày tới.

Trời sinh Tuất là con giáp dám dấn thân, có trách nhiệm trong công việc nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến đối tác ai cũng quý mến. Đây chính là lý do vì sao dù không được sinh ra trong nhung lụa nhưng Tuất vẫn ngập trong biển tiền, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Tử vi ngày mai, thứ Tư (7/12/2022), những tháng đầu năm bị tiểu nhân ngáng đường nên Tuất làm cật lực vẫn không có được bất cứ thành công nào. Thế nhưng, bước chân vào tháng 11 Tuất sẽ một bước đổi đời, phát tài cực to. Đặc biệt, trong 15 ngày tới nhờ được thần tài điểm danh nên con giáp giàu có này sẽ có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên.

Tuổi Thìn

Thông minh, bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thìn đã có của ăn của để, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Sự quyết đoán, ham học hỏi cũng là tố chất giúp Thìn có sự nghiệp hanh thông, càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền.

Tử vi ngày 7/12/2022, con giáp may mắn này sẽ được trời Phật chấm số đỏ, làm một hưởng mười, làm sương sương tiền về ngập két. Tháng 11 phú quý an nhàn, tháng 12 tình tiền viên mãn, cuối năm ăn Tết cực to, không cần suy nghĩ chuyện tiền nong chính là lá số tử vi của Thìn.

