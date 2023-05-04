Sau ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023): Hoan hỷ đón may mắn đến nhà, 3 con giáp có phúc phần lớn, túi tiền rủng rỉnh, đánh đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 14:15

Qua ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023), những con giáp may mắn dưới đây sẽ một bước lên tiên, giàu sang phú quý ngập tràn.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột dẫn đầu sự may mắn sau ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023). Nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều đạt được bước tiến đáng kể. Trong sự nghiệp, họ có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, dù khởi đầu có khó khăn nhưng đạt được kết quả mĩ mãn. Những người làm văn phòng có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ.

Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì tiền tài ắt dư dả. Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tý có quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỉ sự trong năm.

Sau ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023): Hoan hỷ đón may mắn đến nhà, 3 con giáp có phúc phần lớn, túi tiền rủng rỉnh, đánh đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Rắn cũng sẽ bội thu, bội phát khi bước qua ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023), họ gặp được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Thời điểm này rất lý tưởng để mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế, khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn.

Với những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp, hãy mạnh dạn vì khả năng thành công rất lớn, miễn là bạn nỗ lực và kiên trì. Trên phương diện tài lộc, việc làm ăn kinh doanh của người tuổi Tỵ phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương thăng chức. Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi.

Sau ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023): Hoan hỷ đón may mắn đến nhà, 3 con giáp có phúc phần lớn, túi tiền rủng rỉnh, đánh đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà làm gì cũng thành công, gặt hái nhiều điều tốt đẹp sau ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023). Hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu.

Cả thu nhập chính và phụ đều khởi sắc, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Nhiều cơ hội mới xuất hiện trước mắt, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Gia đạo nhìn chung yên ổn, ít chuyện phải cãi vã hay lo lắng, hoặc nếu xung đột xảy ra, đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, gia đình lại êm ấm như trước.

Sau ngày mai (thứ Sáu 5/5/2023): Hoan hỷ đón may mắn đến nhà, 3 con giáp có phúc phần lớn, túi tiền rủng rỉnh, đánh đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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